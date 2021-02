Un repartidor d'Uber Eats envia aquest missatge al seu client: "Ho sento amor, m'he menjat el teu sopar"

Un rider de Uber Eats a Barcelona (EP)





Una estudiant de Londres es va quedar amb gana després de rebre un missatge d'un repartidor d'Uber Eats que deia que s'havia menjat les seves dues hamburgueses, patates fregides i uns nuggets de pollastre.





Illy Ilyas, de 21 anys, va fer una comanda per un valor de 15 lliures a través de la popular aplicació per a demanar menjar a domicili. Després de pagar, tot va ser com de costum: li van enviar un missatge dient que el seu menjar estava de camí. No obstant això, aviat es va produir el gir de guió, i va rebre un SMS del repartidor on apareixia el següent missatge: "Ho sento amor, m'he menjat el teu sopar".





Al tornar a l'aplicació, la comanda sortia com lliurada, i fins i tot li proposaven si volia deixar-li una propina al repartidor. Illy ràpidament es va posar en contacte amb Uber i li van oferir un altre menú de reemplaçament.





Tot i la situació, l'estudianta s'ho va prendre amb humor: "Potser tenia molta gana. No voldria ser la raó per la qual un home famolenc es queda aturat en una pandèmia. Vaig trobar tot l'assumpte divertit. A el menys sé que es va menjar el menjar. a la fin, vaig aconseguir el meu menjar, així que no em vaig molestar. Això no m'havia passat mai abans "va explicar a el diari The Sun. Uber Eats no ha fet cap comentari al respecte.