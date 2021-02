Quaresma amb pandèmia

Va iniciar una quaresma amb la nova normalitat de dimecres de cendra. A l'igual que molts altres aspectes, els temples, és a dir els espais religiosos- estan en crisi, per l'absència d'almoines, delmes, aportacions per esdeveniments com casaments, batejos, memorials etc. i ofrenes- amb bossetes, ampolletes i instruccions perquè cadascú faci la cerimònia a casa [1] els pares, bisbes i pastors van aprendre la màgia del digital i de sobte, misses, serveis dominicals, reunions d'oració, rés de rosaris i fins a l'anomenada sant sopar en els grups evangèlics, es realitzen en la intimitat de la llar, seguint les instruccions dels seus líders. Així es feia a les catacumbes?





Sense presència des de fa un any, les escoles entraran en vacances i moltes d'elles -sobretot les privades- anunciaran el seu tancament definitiu, sense que les instàncies de sistema hagin expressat que passarà amb els alumnes, ni tan sols aquells que han aconseguit ser inscrits col·legis -alguns internacionals- que treballen amb el suport de pares a casa seva. Què passarà amb els que deixin de banda el laic i permetin als seus fills barrejar la fe amb l'ensenyament? Quina explicació consideren els pares i tutors adequada per dir als nens el que implica la dita de líders religiosos afirmant que utilitzar tapaboques és falta de fe?





Més com a rumor que com a anunci oficial, es parla que aviat seran oberts els temples 'guardant la sana distància i els màxims d'assistència! Convé això als dirigents i els feligresos? Es tornarà a contractar a personal de neteja i oficina? Què amb els ornaments -Espelmes, flors etc.- que no siguin part d'un esdeveniment que també estarà amb límits d'assistents? I la seguretat hi haurà el possible per evitar el robatori d'obres d'art que després veiem subhastades en una altra part de món? En quines condicions assajaran nens i adults, les obres de teatre i els cors per a la setmana santa?





La pressió, no només per l'econòmic sinó per l'essència de l'activitat tant d'amos, directius i els mateixos usuaris augmenta a més dels restaurants, en clubs, espais de pràctica d'activitats en favor de la salut, com aeròbics, ioga, thai xiïta i altres que continuen tancats tot i que els ciutadans, usaven aquestes instal·lacions inclusivament per teràpies. Al maig de l'any passat, molts pacients que rebien rehabilitació física a diversos hospitals, van ser avisats que no podrien assistir a continuar els seus tractaments. L'alternativa llavors van ser les basses, els terapeutes dels clubs, fins i tot els parcs -en els vivers de Coyoacán podria vostè prendre ioga, gimnàstica o caminar- però, el maneig del "infovirus" va tancar totes aquestes opcions. Els ossos i cartílags han acompanyat, sobretot a persones de la tercera edat, amb limitacions en cadires a la banda de la televisió o revisant el cel·lular. Quant temps més han de romandre en la passivitat de la llar aquests iaios urgits d'activitat física? Alguns clubs -sobretot els que compten amb basses i aparells a l'aire lliure- poden rebre un nombre limitat d'aquestes persones, però Què fan si a l'acabar no se'ls permet anar a banyar-se? Esperen els responsables de salut que aquestes persones " fifis ", es morin i que els clubs facin fallida per convertir aquests espais en parc com va expressar el governador de Baixa Califòrnia a propòsit d'un club de golf? Quin és el millor pla, que es morin per la passivitat o que els doni una "pulmonia cuata" després de passar diverses hores a la fila de torn a la vacuna?





Aquests dies en veritat poden ser de guardar com deia l'església catòlica en el passat, perquè l'única opció quan falli la llum, el gas, l'aigua o l'Internet, definitivament és resar, sobretot si en revisar el rebut d'aquests serveis, la fúria t'amenaça amb un infart. Ja els propagandistes ens van dir que les tarifes -sobretot de la CFE- no pujaran [2] però el vell truc de inventar consums extres que entren en tarifa cara, faran que vostè sembli com un inconscient i el govern com el seu benefactor, pel "subsidi" que li atorga. Segurament, no mengis carn els divendres -està molt cara i ets aturat o amb una pensió miserable- completaràs la teva dieta amb vegetals verds i faràs el possible per arreglar personalment els desperfectes casolans perquè els teus paletes, lampistes i similars, es van anar als seus pobles a sembrar el seu menjar i allunyar-se de la ciutat. Si tot està tan malament perquè els propagandistes tenen acceptació tan alta? Van preguntar alguns reclosos de la tercera edat, en una reunió via zoom. La millor resposta que vaig escoltar, va ser la d'un economista que ha depassat els 70, explicant els efectes en les persones i per a les masses del que s'ha dit i actuat per aquells personatges que són "seductors" Com captiven les explicacions sense cap ni peus que li recepten alguns dels polítics al poder? Què li produeixen les declaracions de candidats a governador -com el de Bruna a Guanajuato després d'explicar la seva recerca en gairebé tots els partits- el discurs atraient per a molts sembla el d'un adolescents de secundària? Qui els va seduir a ells? Com és que personatges com el candidat a Guerrero, se senten més captivadors que delinqüents? Té vostè poc més d'un mes i mig per pensar en aquestes coses, en el seu futur i el dels seus fills o néts. Eviteu ser seduït i actuï amb la maduresa pròpia de les persones intel·ligents.









[1] Record per aquí de l'any 2000 que el llavors president de la JAP de l'df, va concretar una cita als patrons d'una IAP de nens cremats, just en dimecres de cendra. Després de saludar-los, asseure'ls i quan estàvem a punt per fer la nostra observació, va entrar un capellà, oferint posar cendra als que no l'portessin. El tema va ser gairebé com imposició, sense dir tan sols aigua va.



[2] Ja diversos veïns m'han comentat que el seu rebut els va arribar gairebé 4 vegades més gran a el del bimestre passat, tot i que diversos dies de la setmana més de la meitat de casa està pagada o desconnectada i si no té per pagar, si us plau tanga a la mà les seves veles.