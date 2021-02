La línia vermella d'Echenique

El de Rosario Pablo Echenique porta les últimes setmanes fent honor al Tiflos que li va concedir l'Once per ser "el protagonista que esdevé la veu de la xarxa, amb una opinió nova que el situa en una perspectiva nova, que agita el debat, genera discussió, mou a la reflexió, amb un llenguatge directe i vehement". Tant és així, que el que van escriure els cecs espanyols quan li van atorgar el guardó serveix aquestes últimes setmanes traslladat a la seva nova professió política, que no la de físic o periodista, per explicar l'enorme carajal en què s'ha ficat fent saltar pels aires la cohesió de l'anomenat govern Frankenstein, que diria el gran Paco Ordóñez, que ara ens governa sense que ningú pugui evitar-ho.





Pablo Echenique (EP)





Fins i tot el mateix dia del 40 Aniversari del Cop d'Estat de Tejero, grans periodistes com José María Gràcia han esclatat d'indignació per les paraules d'Echenique o pel mal gest de nen capritxós del seu Cap polític Pablo Iglesias emmurriat en una cantonada de la sala dels passos Perduts perquè parlava l'actual rei d'Espanya.





Hores abans, Echenique, oblidant que no fa tant el seu Cap va voler fulminar-lo en la formació estatge perquè sabia que l'hispà argentí havia mostrat en públic la seva dissidència que podria deixar el matrimoni de Galapagar amb el cul a l'aire. Una circumstància que el llest d'Iglesias va solucionar repartint prebendes entre les quals la Secretària d'Organització va venir a caure en mans de qui, a partir de llavors, es va convertir en el martell piló que va aplanar el camí de Podem per al seu cap, a què ara defensa amb un entusiasme ratllant en l'estupidesa política.





Aquests dies, Don Pabliño està massa alterat i per això ha hagut de demanar disculpes públiques per les seves ficades de pota en l'assumpte dels antifeixistes que trenquen vidres o cremen contenidors. Algú li devia llegir les enquestes i el de Saragossa va recollir veles i es va fer petit davant la polèmica estèril que havia publicat. Vostès, ja saben que en l'època d'Stalin, un salvava el cap si públicament cap reconeixement de culpes i demanava perdó, tècnica que els estalinistes practicaven sense cap rubor perquè els anava la vida en això.





Tócame la minga dominga, que bé ha dit més d'una vegada Echenique, amb la dialèctica política que practica aquesta criatura de Déu, que amb tant discurs evasiu, no trigarà molt a superar aquest gran mestre del gènere polític que era el dimitit president de ciutadans Albert Rivera, que va haver de dimitir del seu càrrec després de la patacada electoral que es va pegar per avortar l'única sortida que en el seu temps de glòria efímera li aconsellava tothom, i que per supèrbia o ignorància no va voler aplicar i ens va portar a tots de la inestabilitat que actualment patim. Si no em creuen llegeixin el magnífic llibre que ha escrit José Antonio Zarzalejos en què trobaran detalls concrets sobre aquest assumpte. El Rivera d'ara mateix pot ser el mateix Pablo Iglesias i amb ell aquest altre portaveu de segon nivell que ens ha portat a ser governats per una coalició d'insensats que més aviat que tard convenceran als socialistes que li tornin la centralitat a l'Estat o la governança amb semblants llumeneres ens portarà a l'enfrontament civil, i el que és pitjor, al caos social. Echenique ha traspassat una línia vermella en la seva dialèctica parlamentària que un Estat de Dret amb democràcia plena no ha d'assumir sota cap de les diferents maneres que als que practiquen la violència al carrer o la dialèctica puguin ocórrer-se'ls. Com va deixar dit el major pacifista de tots els temps, Mahatma Gandhi: "La violència és la por als ideals dels altres".