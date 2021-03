Myanmar: al capdavant en nombre de monjos, anys de guerra i producció d'opi

¿Myanmar o Birmània? A diferència d'altres països, no em queda més remei que fer un aclariment sobre el nom. L'oficial és Myanmar des de 1989, ratificat per la Constitució de 2008 i reconegut per l'ONU; Birmània, és el nom utilitzat pels colonialistes britànics fins que el país es va independitzar el 1948 i, agradi o no agradi, així es diu: Myanmar. És, com si al nostre li cridessin Hispània perquè allà pel segle III aC va ser una colònia de l'Imperi Romà. Si original és que per a un país s'usin dos noms, destacable són alguns fets que han donat lloc al títol d'aquest article: Myanmar, se situa al capdavant pel que fa a nombre de monjos, més de cinc-cents mil; també en anys de guerra civil, setanta-quatre; i, per si no fos suficient, en producció d'opi i altres substàncies diabòliques. Tot això en un entorn en què cohabiten 135 ètnies, sent la més nombrosa la bamar amb gairebé un 70% de la població. A diferència del Ngorongoro, on conviuen humans i tota mena d'animals en pau i en harmonia, com vam veure en l'article anterior, a Myanmar i en altres països virus del poder i de diners és tan maligne que, des de fa anys, fa malbé el modest estofat que per sobreviure sol cuinar el poble.





Myanmar, sud-oest asiàtic. Figura: JL Meneses





Myanmar és, al costat de l'Afganistan, un dels principals productors d'opi i de cànnabis. Les drogues han estat i segueix sent, a més d'una important font d'ingressos per a productors i traficants, una ajuda per sufragar les despeses produïdes pels conflictes armats amb les ètnies del nord i de l'estat de Arakan, a l'oest de Myanmar. Encara que en l'actualitat el cultiu s'ha reduït a la zona del Triangle d'Or (frontera entre Myanmar, Laos i Tailàndia), a causa de l'increment d'ingressos per turisme i per les plantacions de te i cafè, no hem de ser il·lusos perquè la producció tant d'opi com de cànnabis i la de metamfetamines no desapareixerà fins que els senyors de la guerra i de la droga canviïn d'ofici. Ja s'ho faran, perquè Sant Mateu (Mt 19/24) ho diu clar: «És més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla, que un ric entri al Regne del cel» Sense voler contradir Sant Mateu, Déu em perdoni, veig massa psicòpata al "camell" per deixar-se d'agulles i massa malèfic al ric perquè li guanyi el camell.





Monjos adolescents a Mandalay. Fotografia: JL Meneses





Tot i estar en guerra civil des de l'any 1947, és possible viatjar a Myanmar sense córrer perill, sempre que no t'acostis a zones de conflictes i no et signifiquis en contra d'un exèrcit que porta governant de facte el país des de 1962 i , per nassos, després del cop d'estat del passat mes de febrer al perdre les eleccions. Myanmar és un país multiètnic, multilingüe i on es practiquen diferents religions, tot i que la més nombrosa és la budista amb un percentatge altíssim de la població. Com altres religions, aquesta ens ensenya que a l'estat de nirvana o d'il·luminació es pot arribar sense consum d'al·lucinògens, mitjançant la meditació, tal com va ensenyar Buda. És aquesta cultura i la meva afició patològica per viatjar la que va motivar la meva visita a Myanmar. En aquest article em centraré en la ciutat Mandaly, antiga capital de Myanmar i deixaré per a una altra ocasió altres llocs d'aquest país que et deixen per una banda amb la boca oberta i de l'altra, te la tanquen, com li ha passat a la Nobel de la Pau i presidenta deposada Aung San Suu Kyi.





Vaig arribar a Mandalay, antiga capital de Myanmar (en l'actualitat és Naypyidaw la capital), amb un vol procedent de Guilin, a sud de la Xina, després de fer escala el en aeroport internacional de Bangkok. Skyscanner és una bona aplicació per buscar vols econòmics o super econòmics, tot i que has de disposar de flexibilitat pel que fa a la data d'inici i la durada del vol a causa de les escales. Al centre de la ciutat hi ha albergs, com el Downtown@Manalay on em vaig allotjar, en els quals pots trobar un llit per deu euros. Moure't per la ciutat és fàcil i passejar el més recomanable per familiaritzar-te amb el lloc, barrejar-te amb els seus habitants, i conèixer les seves tasques quotidianes. No trigues a adonar-te que la seva cultura es barreja amb altres cultures com la xinesa, la tailandesa o de la índia. Es constata a cada cantonada: en la seva roba, com el sarong o faldilla, una peça de tela que es lliga a la cintura tant en homes com en dones; en el menjar, amb l'omnipresent arròs, fideus o sopa àcida i tot això servit en bols i acompanyat de paratha, un pa pla típic farcit de verdures; o en altres activitats com la música, el teatre, la talla de pedra i fusta ..., i també coincideix amb els països esmentats en la pràctica de budisme.





Cerimònia d'iniciació dels infants a l'budisme. Fotografia: JL Meneses





Un cop familiaritzat amb la ciutat, que segur va a omplir-te de sorpreses, arriba el moment de visitar aquells llocs que, per activa o per passiva, han fet niu en el teu cervell i provocat les ganes de viatjar i de conèixer-los. Desplaçar-se per la ciutat és senzill, ho pots fer amb els richshaw o tuk-tuk per un cost que pot oscil·lar entre els 2000 i 4000 kyats (1,16 i 2,30 euros); amb camionetes col·lectives o també, pots llogar una motocicleta per uns 8000 kyats al dia (uns 5 euros), per a mi la millor opció, i recórrer tota la ciutat i voltants al teu lliure albir. Resolt el medi ja només queda escollir el lloc, sempre nombrosíssims, alguns d'ells apareixen en el vídeo que adjunt. Per començar, una vista panoràmica de la ciutat és una bona opció. El lloc idoni és Mandalay Hill, com el Tibidabo barceloní, un turó d'uns dos-cents cinquanta metres d'altitud des de la qual diuen que Buda va profetitzar que als peus de la muntanya es construiria una gran ciutat, la que avui porta el seu nom: Mandalay. Al capvespre, la posta de sol pinta de plata la superfície del riu Ayeyarwady, d'or càlid la pagoda de La seva Taung Pyae i fa ressaltar el vermell carruatge o el groc safrà de les kasayas dels monjos, principalment joves, que van a xerrar i a regalar-te una amistós somriure.





Mandalay Hill. Pagoda de La seva Taung Pyae. Fotografia: JL Meneses





Amb la visita al Palau Reial de Mandalay, et faràs una idea de com vivien els reis per aquells regnes: "ni bé ni malament, sinó tot el contrari". Intel·ligent frase de l'expresident de Mèxic, Luis Echevarría, que deixa petrificat, bocabadat, obnubilat a qualsevol. Millor això, que llançar-se a la jugular com solen fer els "clarividents" ara. Dit això, el Palau Reial va ser fundat pel rei Mindon Min (1853-1878), es trobava a l'antiga capital que era Amarapura, a uns deu quilòmetres, i va ser desmuntat i traslladat a Mandaly quan aquesta va esdevenir la capital de Myanmar . El palau, d'uns quatre quilòmetres quadrats està envoltat per una alta muralla amb dotze portes, una per cada signe del zodíac, i un ample i profund fossat que aïlla i protegeix el recinte. Encara que de poc van servir les muralles i el fossat quan els britànics van envair el 1885 la ciutat i van acabar amb la dinastia Konbaung, els últims reis de Myanmar. Bé, ja sabem que els britànics són molt seus, la seva terra, la seva llengua, la seva longeva monarquia ... i el dels altres, l'agafen, el fan servir i el deixen, no sense abans portar-se tot el que poden i després abandonar la resta a la seva sort. No em refereixo a tots els britànics, sinó a cap o a tot el contrari.





Palau de Mandalay. Fotografia: JL Meneses





A sud de la ciutat es troba un dels llocs destacats de Mandalay, la Pagoda de Mahanumi, important per a tot el budisme ja que segons la llegenda va ser consagrada per Buda en la seva visita al regne d'Arakan. Va ser construïda pel rei Bodawpaya, té uns quatre metres d'alçada i està recoberta amb làmines d'or. Cada matí, un monjo porta a terme la litúrgica del rentat de la imatge, dents inclosos, i la ruixa amb aigua de roses. Una altra pagoda important és la de Kuthodaw, la qual conté el llibre més gran de món, d'ensenyaments budistes, escrit sobre lloses de marbre i distribuït en el mateix recinte en més de set-cents santuaris. Aquesta pagoda, també va ser construïda pel rei Mindon Min després de fundar Mandalay. No puc deixar de nomenar altres temples importants com el Monestir Shwenandaw, de fusta de teca; la de Umin Thonze, amb els seus quaranta-cinc imatges de Buda i són només són una mostra de les que hi ha a Mandalay i a la resta de Myanmar. Només a la localitat de Bagan, a la qual vaig arribar caminant sobre les aigües del majestuós riu Ayeyarwady, hi ha més de quatre mil temples budistes i, si Déu vol i el temps ho permet, escriuré algun dia sobre això.





Pagoda de Kuthodaw. Fotografia: JL Meneses





A prop de Mandalay, en Amarapura, hi ha el pont de fusta de teca més llarg i vell del món anomenat O Being. Un passeig d'una mica més d'un quilòmetre et permet recórrer de cap a cap i no et cal carnet de patró d'embarcacions menors per a gaudir dels colorits capvespres, mentre et desplaces amb un petit pot de lloguer sobre el llac Taungthaman. També, en les proximitats, creuant el riu Ayeyarwady pots arribar a la localitat de Sagaing coneguda, a més de per la seva turó i la seva pagoda Soon Oo Posa Nya Shin, per la seva important activitat budista tant en els nombrosos monestirs que acullen a milers de monjos, com la que es porta a terme a les escoles monàstiques, en què es dóna una educació de major qualitat que a les escoles dirigides pel govern. Formar els fills a les escoles monàstiques i celebrar la cerimònia d'iniciació al budisme, shinpyu, és un motiu de satisfacció per als pares. Molts d'aquests nens tornen als monestirs amb el temps i és un prestigi per a la família tenir un fill monjo o monja. Actualment els monjos budistes són l'autoritat moral a Myanmar, són el tercer poder al costat del militar i el govern, i les seves mobilitzacions són molt nombroses i han aconseguit èxits importants, tot i que també ha costat la vida a molts d'ells.





Monjos budistes creuant el pont d'U Being. Fotografia: JL Meneses





A Myanmar, no per a la guerra des de 1947 i els recents esdeveniments no fan pensar que les coses vagin a millorar a curt termini. Les persecucions ètniques estan a l'ordre del dia, així com els assassinats, detencions, violacions en diferents parts de país. El cop d'estat militar, la detenció de la presidenta i la mort de la jove de tan sols vint anys, Mya Thwe Thwe Khaing aquesta setmana passada, han empitjorat la situació i han estès les protestes per diverses ciutats. És d'il·lusos pensar que les pregàries de cinc-cents mil monjos o que la mort de Mya sigui el principi de la fi d'un calvari afavorit i sostingut per la intolerància de polítics, de militars, i per tots aquells que es dediquen a la producció, tràfic i consum d'estupefaents. Tots ells, són corresponsables de la mort de Mya i d'altres molts dels nostres semblants a Myanmar i en altres parts de món. Monumental hipocresia quan miren cap a un altre costat o es manifesten, parapetats després acolorides pancartes contra la mort o la mort en vida d'éssers innocents, mentre aixequen el dit cor cap a tots els que no combreguen amb ells. Dit això, cal tenir l'esperança que les coses canviïn, que vagin a millor, perquè, com va dir Buda Gautama, «Un moment pot canviar un dia, un dia pot canviar una vida i una vida pot canviar el món».