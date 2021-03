Yoko i John, com a "fars" i inspiració

Em sembla certament revelador que en qualitat de "fars" i font d'inspiració i conscienciació, en aquest cas en relació a les lluites feministes fossin, en el meu cas, Els Beatles, fa decennis, també, una referència.





De la mateixa manera, no deixa de sorprendre, com pot haver quedat tant en un segon pla el llegat, en aquest terreny del feminisme, de llegendes i activistes de les últimes dècades com Yoko Ono i John Lennon.





John, amb l'acusat influx de Yoko, va radicalitzar en els anys seixanta les seves posicions polítiques. A mi i a milions dels seus seguidors, ens van fascinar la seva valentia, rebel·lia, honestedat o contundència. Van ser precursors en múltiples facetes artístiques, estètiques, culturals, musicals o polítiques.





Reconec que em van impactar les acccions i proclames de Yoko i John des de les seves posicions polítiques d'esquerra en què denunciaven la situació de les dones en la societat, a mitjans del segle passat. "No podem tenir una revolució que no involucri i alliberi les dones "afirmava Lennon en una entrevista publicada en els anys setanta pel diari trotskista Xarxa Mole.





Com no podia ser d'altra manera, el seu influent pensament va ser canalitzat per John a través de la música. El 12 de juny de 1972 va editar, al costat de la seva eclèctica, il·lustre i potent banda en aquell moment: la "Plastic Ono Band", un àlbum política i musicalment demolidor: "Some time in New York City".





Té vigència a 8 de març de 2021 "Woman is the nigger of the world"?





Em va semblar, en el seu moment, i m'ho segueix semblant ara, una obra mestra que, a més, va despertar consciències i va provocar un enorme debat a la societat nord-americana principalment. També va influir en la meva. En un disc que és un autèntic catàleg de defensa dels drets humans, Yoko i John denunciaven en la "bestial" "Woman is the nigger of the world" ( "La dona és l'esclava del món") alguns punts "negres" ( valgui la redundància) dels homes.





"If she will not be a slave, we say that she do not love us. If she 's real, we say she' s trying to be a man" ( "Si ella no vol ser una esclava, diem que no ens estima. Si ella és real, diem que està tractant de ser un home "venia a cantar John).





De fet, el disc va ser prohibit en no poques emissores de ràdio, especialment als EUA, però Yoko, Lennon i el seu grup, van deixar un etern testimoni, no tan sols a través de l'esmentat llarga durada, sinó en els mítics concerts en directe de la època que han passat a la posteritat com "Live in New York City".





Té vigència a 8 de març de 2021 "Woman is the nigger of the world"? La pregunta es respon per si mateixa.





Gràcies, una altra vegada, John.