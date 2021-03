Burger King causa indignació al celebrar el 8-M afirmant que "les dones pertanyen a la cuina"

Hi ha community managers que hagués estat millor que naixessin mancos. Aquest dilluns és el Dia Internacional de la Dona i, per això, milions d'usuaris de tot el món s'han llançat a les xarxes socials per celebrar l'esdeveniment. També ho ha fet la filial britànica de Burger King al Regne Unit, però amb força mal gust: "Les dones pertanyen a la cuina" (Women belong in the kitchen, en anglès), han afirmat a través d'un tuit que recull CatalunyaPress.









Després han intentant arreglar-ho amb un altre tuit: "Si volen, és clar. No obstant això, només el 20% dels xefs són dones. Tenim la missió de canviar la proporció de gènere en la indústria dels restaurants al donar poder a les empleades amb la oportunitat de perseguir una carrera culinària ". No obstant això, el mal ja estava fet.





El tuit s'ha tornat viral, i en el moment de redactar aquest article té més de 150.000 retuits.