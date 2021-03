La presidenta Ayuso li dóna un tret al peu al seu cap Casado

Les tensions que s'estan vivint a Catalunya s'han traslladat també a Madrid - encara que per motius diferents ---, el que presagia uns mesos conflictius fins que hagin passat les eleccions del 4M. Si és que la justícia les aprova després de la impugnació de les mateixes per la Mesa de l'Assemblea de Madrid.









La decisió de la presidenta en funcions de la comunitat madrilenya, Isabel Ayuso de convocar les eleccions, ha estat una fatxenderia seva per castigar el fins ara el seu soci imprescindible, Ciutadans. Isabel Ayuso, una presidenta en mans de Miguel Angel Rodriguez, l'home de l'màrqueting agressiu i prepotent, no ha volgut desaprofitar l'alè arribat des de Múrcia sobre la moció de censura pactada pel PSOE i Ciutadans. El partit taronja, que donava suport a l'PP, estava fins al monyo dels incompliments de president Fernando López Miras.





Tot i la signatura dels sis diputats que conformen el grup de Ciutadans, hores després, tres d'ells es feien enrere i avortaven, previsiblement, la mateixa. Els tres "mosqueeuros" taronges acompanyaven López Miras, en roda de premsa, per dir que ells havien signat la moció coaccionats i que no havien estat elegits perquè governessin els socialistes, quan la presidència anava a ser per a Ana María Martínez Vidal, de ciutadans. Però és que els diners, com és sabut, no té ideologia, i cobrar més de 70.000 euros anuals, disposar de cotxe oficial i altres prebendes enceguen a aquelles persones que estan en política per guanyar diners, no per vocació de servei.





És conegut que la presidenta Ayuso i el seu cap de gabinet, Rodriguez, no hi ha qui els guanyi en xuleria, per això van decidir anticipar-se a la jugada després d'informar al seu cap Casado, i ràpids i veloços van convocar eleccions sense pensar-s'ho dues vegades. Una situació Kafkiana d'alt risc i que pot sortir bé, o tot el contrari. És el joc de la ruleta russa traslladat a la política. No és la primera vegada que la presidenta madrilenya realitza accions com aquesta. Sempre està disposada a excentricitats sense analitzar les conseqüències. Accions que han posat dels nervis a molts dels seus companys de partit que veuen en ella una ambició desmesurada i un protagonisme que moltes vegades deixa en mal lloc al seu cap Casado.





La decisió d'Ayuso i Rodriguez és una bomba de rellotgeria que li pot explotar a el mateix Pablo Casado. Si els resultats electorals- si finalment hi ha eleccions- no donen la majoria a l'PP per governar, sembla que serà així, necessitaria el suport d'altres formacions com ciutadans- encara que vulguin que desaparegui -. I aquests ja no estarien per la labor, a no ser que els populars sacrifiquessin a la mateixa Ayuso, L'altra solució passaria per pactar amb VOX, proposta que no vol Casado. En el supòsit que Ayuso pugi en vots a costa de ciutadans, la seva victòria suposaria una amenaça per a Casado. Les ambicions de la popular no tenen límits segons diuen en privat més d'un company de partit: vol llançar-se a liderar el PP. Aquest cop d'efecte d'Ayuso ha posat a la dreta espanyola en una situació molt complicada i que dóna més oxigen en forma de vots a el partit d'Abascal, que està veient com puja més pels errors dels altres que per mèrits propis.





Aquesta operació de opa hostil del PP a Ciutadans no és casual, i algú que ha estat dirigint Ciutadans sap els secrets i les persones que estarien disposada a la integració de el Partit Popular. Albert Rivera, que la té jurada a Inés Arrimadas, no és aliè a aquesta maniobra. Rivera vol tornar a la política tot i declarar al seu dia que la deixava. Només era un posat. Ara ha trobat l'ocasió per tornar-a la seva amiga Inés, que no s'ha deixat utilitzar com un titella, cosa que és comprensible.





Amb aquest panorama de desestabilització també de la dreta, el sentit comú d'alguns polítics, amb la que està caient, sembla que se l'ha endut el Covid. Només cal esperar que algú se li acudeixi que cal tranquil·litat, diàleg i consens. Deia George Washington que "el noranta-nou per cent de tots els fracassos provenen de persones que tenen l'hàbit de posar-se excuses".