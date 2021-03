Revisió mèdica post-Covid: tan útil com necessària

Covid-19 @EP





Ara per ara, la pandèmia de SARS-Cov-2 ha afectat tres milions de ciutadans del país durant els darrers dotze mesos. Durant aquest període, relativament curt, ens hem enfrontat al coronavirus aconseguint victòries inimaginables com disminuir la mortalitat cinc vegades o implementar una desena de vacunes que aconseguiran vèncer la malaltia ben aviat. Però aquests grans èxits no han d’enfosquir altres petites victòries que han succeït ben a prop nostre. Una d’elles, desconeguda pel gran públic, és la gran efectivitat d’alguns programes d’atenció telefònica dels pacients amb Covid no greu que han assistit als pacients confinats a domicili.









En aquest article, esmentaré un exemple tan paradigmàtic com proper al que ja m’he referit amb anterioritat: el Programa d’Atenció Telefònica Continuada d’Assistència Sanitària.













El paradigma de l’atenció integral al pacient amb Covid-19





No és tracta d’una iniciativa menor sinó d’un programa integral de diagnòstic i tractament a domicili de pacients amb Covid que ja ha donat 1100 altes només a la província de Barcelona.

A més, el programa té quatre característiques que el fan un exemple a copiar per les Autoritats Sanitàries.





La primera és que es tracta d’un servei especial, sense cost addicional, que ofereix una asseguradora que no és propietat de holdings bancaris ni d’asseguradores privades amb ànim de lucre sinó d’una cooperativa de 4500 metges. Aquesta característica li confereix una visió des de l’Economia Social única en el Sector sanitari del nostre país.





Una segona característica és el disseny integral del procés assistencials. Els metges i els altres professionals del programa se’n cuiden de tot: acudeixen a domicili per fer el Test Ràpid d’Antígens en els pacients que presenten simptomatologia compatible, se’n cuiden de comunicar els positiu a Salut Pública i registrar les dades a l’arxiu de seguiment telefònic. Tanmateix telefonen a diari als pacients tot detectant casos de febre persistent o dessaturació d’oxigen que són traslladats a l’Hospital de Barcelona per fer plaques de tòrax i marcadors de Covid. També prescriuen antitèrmics, antibiòtics i tots els tractament necessaris per superar la malaltia. Un cop superada la quarantena aconsellen als pacients que es sotmetin a una revisió postcovid per assegurar un bon estat de salut.





Revisió mèdica post-Covid





Aquest darrer punt és la tercera característica del programa: la continuïtat assistencial. El programa enllaça amb els metges d’Atenció Primària per descartar o tractar en el seu cas la Covid persistent. Perque encara no s’ha conscienciat prou als ciutadans sobre la importància d’una revisió mèdica post-Covid per a una total recuperació. És una revisió mèdica tan útil com imprescindible.





El programa inclou les recomanacions post-alta del Document per a l’atenció integral del pacient post-Covid de la Societat Espanyola de Directius de la Salut que estableix que el criteri clínic serà determinant a l'hora de programar el seguiment i les proves o controls a realitzar els pacients donats d’alta de la malaltia per SARS-Cov-2.





En cas de Covid a domicili





Com a recomanació general, els pacients que han passat una Covid a domicili (90%) se’ls farà una valoració clínica integral, una radiografia de tòrax una analítica de sang (hemograma, bioquímica, coagulació) i una serologia d’anticossos IgG i IgM per Covid. En cas de persistència dels símptomes, es recomana el seguiment cada tres mesos per re-avaluació del pacient i de la pauta terapèutica. En cas de no detectar alteracions ni símptomes que precisin d'aquest seguiment, es procedirà a l'alta.





Si ha calgut hospitalització





En el cas de pacients que han requerit ingrés hospitalari i, especialment a UCI, a més s’afegiran proves específiques com ecografia o TAC toràcic, ecocardiograma...etc. En aquest grup de pacients (10%) cal considerar que els efectes del Covid-19 post infecció poden incloure tant les complicacions derivades de la pròpia infecció greu, com a aquelles relacionades amb el ingrés hospitalari: la utilització de sistemes de ventilació mecànica o altres procediments invasius, llargs períodes d'immobilització, estades en unitats de crítics o iatrogènia medicamentosa.





Més Salut Pública i més Atenció Primària per un futur post-Covid millor





Ens enfrontem a una nou tipus de malalt, no conegut fins al moment, que requereix d'una atenció integral i personalitzada.





El que hem viscut durant la pandèmia de COVID-19 hauria de actuar com a palanca de canvi per reforçar i transformar el Sistema Sanitari, invertint més en Atenció Primària i Salut Pública per millorar l’actual model d'assistència sanitària i sociosanitària de cara al futur post-COVID.