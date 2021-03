Dia històric per Borràs i el nanosatèl·lit 'Enxaneta'

Aquest és un dilluns gloriós per a Catalunya. La presidenta de Parlament, Laura Borràs, deia a la televisió pública que "Divendres hi haurà ple d'investidura i hi haurà candidat. Tinc l'obligació de convocar el ple d'investidura ". És evident que té l'obligació de fer-ho perquè ha esgotat els terminis legals, ni més ni menys. L'original hauria estat fer-ho abans, no l'últim dia. Les coses són així i a sobre no cal presumir de complir la legalitat que s'ha saltat més d'una vegada com és conegut. el dubte és si la presidenta d'admetre la candidatura de Salvador Illa, el candidat més votat en les eleccions. hi ha dubtes que ho accepti, perquè Borràs és molt de 'esborrar' i ja se li han apreciat els primers símptomes d'intolerància carregant-se al secretari del Parlament, la qual cosa pot indicar que de pas es carregui la candidatura d'Illa.









El que també es coneixerà -¿Hores abans? - és la composició del nou govern després del preacord aconseguit aquest diumenge per ERC i la CUP, que segons el que s'ha explicat pels dos partits passa perquè els republicans accepten les dues propostes dels cupaires considerades línies vermelles: un protocol per frenar els desnonaments i la prohibició d'utilització de projectils de precisió per part de Mossos d'Esquadra. A més de promoure al llarg de la legislatura un nou referèndum o destinar un 25% del pressupost sanitari a la primària.





ERC i la CUP tenen ja un preacord, encara que no es coneix si els antisistema entraran a formar part de govern. Ara toca que JXCat, soci necessari, se sumi al pacte posant sobre la taula les seves peticions. Arribaran a un acord ?, no els queda més remei que així sigui per dues raons: donar una imatge d'unitat de l'independentisme i perquè volen seguir tocant poder i col·locar a la seva gent. En política hi ha poca lírica i molt realisme prosaic ... Així que, un cop més, ens espera una setmana entretinguda





La segona acció gloriosa, l'arribada a l'espai - després de dos dies de retard- del primer nanosatèl·lit de la Generalitat, 'Enxaneta', que va ser llançat des del cosmòdrom de Baikonur, Kazakhstan, un país de l'antiga URSS. El seu president, Musulmà Nazarbàiev, anomenat "Líder de la Nació", va estar gairebé trenta anys al front de país. L'aposta de Enxaneta ha estat del conseller en funcions Jordi Puigneró, que ha volgut deixar la seva empremta com a conseller i passar a la història amb la seva gran obra.









Alguns s'hauran preguntat perquè Puigneró ha triat aquest país la Constitució estableix com a forma d'Estat la República, territorialment centralitzada i fortament presidencialista i personalista. Doncs la resposta sembla ser que va en el sentit d'esquivar a l'Agència Europea de l'Espai que li posa unes quantes pegues i també perquè Kazakhstan és un país molt més democràtic que Europa, millor dotat en matèria espacial i té més connotacions ideològiques i estratègiques de Catalunya.





Així que, aquest dilluns 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua, passarà a la història pel llançament del primer nanosatèl·lit i per les declaracions de la presidenta de Parlament de Catalunya a convocar el ple d'investidura. "Home just i honrat és aquell que mesura els seus drets amb la regla dels seus deures", deia Henri Lacordaire. Doncs això.