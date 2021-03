El "Tren del Ciment" reprèn el seu servei a la primavera

Ha arribat la primavera i amb ella es reprèn el funcionament d'alguns serveis turístics, com és el cas del "Tren del Ciment" que incorpora aquest any com a novetat un servei anticipat de bitllets a través del web trendelciment.cat. Amb més de 100 anys d'història, aquesta línia ferroviària unia antigament la fàbrica de ciment Asland, de Castellar de n'Hug, amb Guardiola de Berguedà.













La fàbrica va ser una iniciativa d'Eusebi Güell Bacigalupi que va constituir la societat anònima "Companyia general d'asfalts i ciments pòrtland Asland" (acrònim d'asfalt i pòrtland) i va fixar per al seu establiment al Clot del Moro de l'esmentat municipi barceloní, encarregant a Guastavino el disseny de la fàbrica. Va ser construïda de manera esglaonada en 13 nivells -per aprofitar la gravetat necessària en el procés productiu- amb maó i morter de calç i la utilització com a fórmula constructiva de l'anomenada "volta catalana".





Va entrar en funcionament el 1905 i es va mantenir fins a 1963. Però va ensopegar en els seus inicis amb el problema del transport de la producció des d'un lloc tan retirat als centres urbans d'Espanya. Existia en aquell temps una línia ferroviària que arribava a la població de Guardiola de Berguedà i que havia estat estesa per atendre les mines de carbó de la comarca, però el Clot del Moro distava de 30 quilòmetres de l'última estació. Va caldre construir un ramal secundari, el primer tram, entre Guardiola i la Pobla de Lillet, va entrar en funcionament l'1 d'octubre de 1914 i entre aquest últim punt i el Clot del Moro, deu anys després, dia per dia exactament. Aquest tren estava pensat fonamentalment per al transport de mercaderies de manera que, fins a 1914, els obrers havien de desplaçar-se a peu des de La Pobla fins al centre fabril. Després es va convertir en un tren mixt que, a més de portar càrrega, admetia també viatgers. Va haver-hi algun il·lustre, com el rei Alfons XIII, que va anar a Clot del Moro convidat per Güell. El ferrocarril va estar en funcionament fins a 1963 en què la carretera va guanyar al ferrocarril la batalla de la competitivitat.









A Clot del Moro es pot anar per carretera prenent la C-16 o Eix del Llobregat per desviar-se per la B-402 de Guardiola de Berguedà a Campdevànol i al quilòmetre 10, prendre la BV-1431 en direcció a Castellar de n'Hug . Però el més divertit és arribar a la Pobla de Lillet, aparcar el vehicle propi i pujar-se al "carrilet", ja que "Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya" va recuperar el 2005 aquest tram de via estreta entre el citat poble i la fàbrica per explotar- amb caràcter turístic.





El "Tren del Ciment" recorre un traçat de 3,5 quilòmetres en 20 minuts, té una amplada de via de 600 mm i una extensió de tres quilòmetres i mig i disposa de quatre estacions: la terminal, als afores de la Pobla, la del centre de la vila, els Jardins Artigas -el disseny s'atribueix a Gaudí i que poden visitarse- i el Clot del Moro, la fàbrica ha estat reconvertida en el Museu del Ciment, adscrit a la xarxa del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Els carrils estan encastats sobre un camí formigonat fins a la tercera estació, perquè aquest tram pot ser utilitzat, quan no funciona el ferrocarril, com a carretera, si bé entre els Jardins Artigas i la fàbrica de ciment ho fa sobre la tradicional base ferroviària de balast. El servei utilitza dues locomotores dièsel i quatre cotxes de viatgers del tipus jardinera, és a dir, oberts pels costats, encara que proveïts de cortines protectores per al cas de mal temps.





El "Tren de l'Ciment" reinicia la seva activitat el 27 de març. Més informació a www.trendelciment.cat oa www.turismefgc.cat