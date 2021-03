El Skitren i el TreNatura combinen a millor preu el viatge en ferrocarril fins al Pirineu gironí

Els amants dels esports d'hivern poden accedir còmodament a les pistes de la Vall de Núria i de la Molina per via fèrria gràcies al Skitren. Es tracta d'un paquet combinat que ofereixen Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya i inclou el viatge d'anada i tornada en els trens de la línia R3 des d'Hospitalet de Llobregat fins a Ribes de Freser, el transport fins a les pistes de La Molina i el forfet vàlid per un dia. El Skitren La Molina té un preu únic de 42 € per als adults i 32,50 € per als nens i nenes. Aquest producte està disponible fins al 4 d'abril.





Núria (Pablo-Ignacio de Dalmases)





També hi ha una altra oferta anomenada TreNatura, un paquet bàsic amb el bitllet de tren fins a Ribes de Freser, més el tren cremallera d'anada i tornada des de l'estació fins al santuari de Núria. Està operativa els dissabtes, diumenges i festius fins el 5 d'abril i des de llavors diàriament durant tot l'any amb caràcter diari. El preu és de 33,70 € per als adults i 25,70 € per a nens.









Núria (Pablo-Ignacio de Dalmases)

Les dues ofertes suposen fins a un 30% de descompte amb relació al preu dels productes que inclouen si es compressin separadament. Poden adquirir-se en qualsevol estació de Rodalies de Catalunya i al web de RENFE:





https://venta.renfe.com/vol/index2.jsp?U=SKITREN

https://venta.renfe.com/vol/index2.jsp?U=TRENATURA





Més informació al telèfon 900 41 00 41, a l'app de Rodalies i a la web rodaliesdecatalunya.cat, o a les webs i telèfons d'informació de les estacions d'esquí, www.valldenuria.cat (972 73 20 20), o www.lamolina.cat (972 89 20 31) i de FGC www.fgc.cat (012)