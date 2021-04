Portugal inaugura el pont penjant més llarg del món

El 516 Arouca -anomenat així perquè té 516 metres de llarg i es troba a la ciutat d'Arouca, una hora a sud de porto- connecta la cascada de Aguieiras i el congost de Paiva, i és l'última oferta d'aventures en el Geoparque de Arouca, conegut pels seus esports extrems.





Per travessar-lo es necessiten deu minuts on es pot gaudir de les vistes panoràmiques de la cascada, el precipici i el riu que es mou ràpidament sota dels peus. No obstant això, si es vol fer corrent, es pot creuar en tan sols quatre minuts.









És un pont penjant d'estil tibetà, sostingut per cables d'acer i dues grans torres en forma de V. El riu Paiva flueix 176 metres per sota de la reixeta metàl·lica oberta de gairebé un metre d'ample.







Les baranes són de malla rígida, mentre que la plataforma està construïda amb 127 mòduls de quatre metres de llarg. Va ser dissenyat per l'estudi portuguès Itecons, i va trigar tres anys a construir-se. La construcció es va completar al juliol de 2020.





Està a la part est del Geoparque, prop de Passadissos del Paiva, les platges dels rius Areinho i Vau, i els pobles d'Alvarenga, Canelas i Espiunca.





"Aquest pont té com a objectiu apuntar a l'interès de diferents tipus de persones: amants de l'enginyeria, coneixedors de la natura, persones a les que els agraden les experiències extremes", va dir el consell local del municipi d'Arouca en un comunicat, l'any passat.