"Viatge a sud del Iang-Tsé" per la "ruta del te i del cavall"

Recordo que un sacerdot portuguès que residia a Macau, el pare Texeira, em deia que quan els seus compatriotes van arribar a aquell punt del sud-est asiàtic i es van trobar amb els xinesos "els bàrbars no eren ells, ho érem nosaltres". La conclusió és que els europeus hem de viatjar a la Xina amb humilitat, tractant de copsar tot el que la seva gent i els seus paisatges ens ofereixen i conscients que hem de limitar-nos en el nostre periple, forçosament breu, a conèixer una mínima part d'aquell immens país.









Marta Torres Sant Domingo és filòloga, historiadora i bibliotecària, tres condicions que fan d'ella una viatgera excepcional molt diferent del turista a l'ús. D'entrada i sabent que en el viatge que havia projectat no podia abastar tot el país, va escollir una zona determinada, la qual pertanyia l'antiga "Ruta el te i del cavall" que discorre pel sud de la Xina i que el va portar per les províncies de Yunnan, Ghizou, guanxi i va finalitzar a la de Canton / Guangzhou per recalar finalment a la ciutat autònoma de Hong Kong. Aquella singladura, plena d'experiències inoblidables, l'ha relatat en el llibre "Viatge a sud del Iang-Tsé" (Laertes)





Recordem que el Iang-Tsé és el tercer llera fluvial del món, després de l'Amazones i el Nil i la ruta esmentada, "una antiga xarxa de camins comercials que unia les regions productores de te de sud de la Xina amb el Tibet". A Tibet ( "una elevada altiplà rodada muntanyes més altes de la terra") arribava la preuada planta de la Xina i la intercanviava per equins, encara que també es comerciava amb sal, seda i porcellana en una relació que va tenir inevitables i profundes influències culturals, espirituals i religioses, posada seriosament en perill durant la malaurada "revolució cultural", que va destruir més de 6.000 monestirs.





Torres, que és una persona sensible, va advertir que "a la Xina hi ha una absència material del passat que pot resultar desconcertant per als viatgers occidentals. A causa de que l'arquitectura xinesa es val de materials fràgils i peribles, fonamentalment fusta i maó, incorpora el que Leys denomina una «obsolescència integrada», és a dir, se sap que durarà relativament poc i exigirà una reconstrucció freqüent. Per això, per als xinesos el passat no habita en els monuments històrics, sinó en les persones ". En conseqüència i encara que en la seva obra hi ha descripcions detallades de pobles i ciutats, així com de monuments i habitatges tradicionals (molts d'ells reconstruïts i, per tant, no originals), dedica una molt especial atenció a les nombroses ètnies locals, a les seves tradicions i formes de vida, a les seves respectives llengües i -recordem la seva condició de bibliotecaria- a la seva literatura:





"Al llarg del nostre periple -diu- hem visitat diferents pobles i, tot i que és impossible un coneixement profund de cada un d'ells en un viatge de poques setmanes, si podíem captar com tots han desenvolupat algun element que sobresurt i els individualitza de manera especial. Els que tenen una llarga història, una cultura més desenvolupada i, especialment, han practicat l'escriptura des de fa segles, com els tibetans, són més fàcils de reconèixer, ja que han deixat a través de la literatura mostres de la seva història, els seus mites, els seus herois o els seus llibres sagrats. També és possible saber més dels naxis mitjançant els seus llibres pictogràfics. Per no parlar de les senyes d'identitat tan profundes que ha impregnat les seves respectives religions, budisme i islam, en els tibetans o els hui. D'altres han plasmat el seu esperit i la seva concepció del món a través de l'arquitectura, els brodats o la joieria de plata, com els bai o el miao. I els dong? Els dong, un poble sense escriptura, ha desenvolupat la seva cultura a través d'un profund sentit de comunitat que es fa visible en diversos elements que no tenen parangó amb els seus veïns, (com) llocs per reunir-se... i conjunts de música vocal polifònica ". Però aquesta esplèndida diversitat ancestral està en perill per intens procés d'aculturació realitzat per l'ètnia majoritària en nom de la "unitat nacional", a al punt que "la desaparició de les minories absorbides per l'ètnia han dominant és un fet real a la Xina".





L'autora va seguir el seu recorregut proveïda d'una excel·lent preparació documental, ja que havia conegut i llegit molts de les memòries i relats de viatgers que la van precedir, el que li dóna peu per enriquir el text amb nombroses i oportunes cites i afegir un apèndix bibliogràfic comentat amb autors espanyols -entre ells l'exòtica i apassionant Marcela de Joan- i estrangers. La qual cosa us permet intercalar apunts sobre nombrosos temes que contextualitzen el sentit del que veu, com les seves referències al confucianisme, les societats matriarcals, el concubinat, el te, les nefastes conseqüències de la ja esmentada revolució cultural, o el pas dels hippies en els anys seixanta de segle passat. I, com en tot viatge, no van faltar les anècdotes, com l'obsessió dels turistes xinesos -ja que en aquesta zona és majoritari el turisme domèstic per fotografiar-se amb els viatgers espanyols, o la troballa, en algun punt del seu recorregut, de vi espanyol (sembla que com a conseqüència de l'intens procés d'introducció dels productors hispans en aquest gegantí mercat)