Els agents de viatge demanen un test d'antígens en lloc de PCR per a viatges de menys de 72 hores

Els agents de viatges, a través de l'entitat patronal ACAVe, han sol·licitat de el govern espanyol la modificació de la normativa aprovada pel Reial Decret 926/2020, de 11 de novembre. D'acord amb el que estableix la norma, no és possible que els espanyols efectuen viatges de menys de 72 hores a països de risc, ja que els test PCR que haurien de realitzar abans de la tornada no són viables, circumstància que repercuteix greument en els viatges de empresa que solen tenir una durada inferior. Per aquests casos, ACAVe proposa substituir la prova PCR per un test ràpid d'antígens negatiu.









Paral·lelament, l'obligatorietat de disposar de disposar d'un test PCR negatiu realitzat 72 hores abans per als viatges que arribin des país d'origen sigui considerat de risc ha motivat que l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades sol·liciti a el govern català l'aixecament del confinament perimetral de la comunitat a partir del 23 de novembre. Amb això es podrà restablir el flux de viatges internacionals i es permetrà que les agències de viatges puguin recuperar la seva activitat i evitar el perill de fallida.