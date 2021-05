La revolució socialista i el conte de la lletera

Els resultats de les eleccions madrilenyes segueixen cuejant i s'estan portant per davant a uns quants polítics: Gabilondo renúncia a recollir la seva acta de diputat i, per si fos poc, l'estrès i la situació li ha provocat una arítmia que ha de cuidar per evitar mals grans. La carrera política de Gabilondo s'ha acabat. Tota l'executiva dels socialistes madrilenys han "presentat" la seva dimissió, per la qual cosa Ferraz nomenarà una gestora al gust d'ells fins a convocar eleccions internes. Serà un equip al gust de Pedro Sánchez? Ningú ho dubta i les veus crítiques callaran, per si de cas, mentre que en privat deixen anar 'la de Déu' contra Ivan Redondo i el seu cap, Ells van dissenyar l'estratègia i Gabilondo i la Federació Socialista Madrilenya es van ajustar al guió, tot i estar en desacord. És clar que sempre cal buscar un cap de turc i amb els dimissionaris sembla que s'ha complert la quota.





L'executiva socialista d'aquest dijous ha decidit fer "neteja". Amén d'obrir expedient a Leguina i Redondo per acompanyar Ayuso en un acte de campanya, i tot iindica que els expulsarà. També vol reorganitzar el socialisme andalús, traient a Susana Díaz del lideratge del partit i de pas, deixar-la fora de la llista en el cas que el president de la Junta, Juan Manuel Moreno, anticipi les eleccions a Andalusia per recollir l'efecte Ayuso i aprofitar-se de la situació dels socialistes. Una jugada que pensa que li pot sortir bé. El problema és que ara governa amb Ciutadans, i no se sap si el partit taronja pot patir la mateixa desastre que a Madrid i que hagi de recórrer a Vox per poder governar.





Pedro Sánchez @ep





Al PSOE s'ha iniciat una nova revolució interna, amb poques filtracions per por de les conseqüències que les discrepàncies, interpretades com dissidència, puguin comportar als seus autors. Una bona part de dirigents i militants no ha vist amb bons ulls els acords amb els independentistes, ni tampoc que no s'hagi pogut frenar les sortides de to del seu soci de govern, Pablo Iglesias, que ha posat en dubte la gestió de Pedro Sánchez . El líder morat ha marxat, com era d'esperar, però la que sembla ser la substituta al capdavant de la formació, Ione Belarra, no és precisament una germaneta de la caritat. No ho posarà fàcil a la part socialista de govern. Així que, en aquests anys de govern que encara queden -no interessa convocar ara eleccions- la convivència amb Unides Podem seguirà sent complicada. Encara que Iglesias hagi dessignat nominat a la ministra Díaz com a interlocutora i líder. Li deixaran exercir el càrrec? Tinc seriosos dubtes que sigui així.





El PP, amb els resultats de Madrid, interpreta que pot guanyar les eleccions generals. Estan interpretant el conte de la lletera i tots ja sabem quin és el final de la mateixa. Ayuso ha guanyat, però queden dos anys de gestió i aquí estarà la clau de futur. Mentrestant, els socialistes hauran de canviar les seves polítiques de govern si no volen que els desallotgin de Moncloa. Deia Jorge Bucay que "estar a prop del que més sap de fa més savi a qui no sap".