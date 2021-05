ESports, el videojoc com a esport

L'últim gran fenomen al voltant de la indústria del videojoc són els eSports que, basats en jocs multijugador d'èxit, es converteixen en tornejos celebrats com espectacles en viu per multituds en estadis, i fins són retransmesos per televisió. Els certàmens més destacats mouen quantitats ingents de diners i públic, atès que mediàticament són tractats com un mundial de futbol o una olimpíada. Els certàmens més famosos al món són el de el joc Dota2 (The International); el campionat mundial de League of Legends; el de Battle.net que part dels jocs StarCraft II, World of Warcraft i Hearthstone: Heroes of Warcraft, i també l'Intel Extreme Masters.





The International, el torneig anual de Dota 2







Un treball de camp dut a terme per Hootsuite i We Are Social va llançar les xifres que de mitjana el 22¬% dels internautes del món veu tornejos de eSports, percentatge que s'eleva a l'analitzar els països asiàtics -on va tenir origen el fenomen i on ha arrelat amb més força-; fins al 40¬% de la Xina, el 33¬% del Vietnam o el 29¬% de Filipines.





Un altre informe recent de la consultora especialitzada en videojocs Newzoo fixa els ingressos de el sector per 2021 a 1084 milions de dòlars, gairebé un 15% més que l'any precedent, dels quals tres quartes parts es deriven dels patrocinis i dels drets de retransmissió. Encara que són prediccions de totes totes improbables en el nou escenari, serveixen per donar una idea de la fortalesa de el sector. D'altra banda, es calcula que aquest any arribaran a una audiència de gairebé 474 milions d'aficionats a tot el món, dels quals 240 milions són espectadors ocasionals.





El mateix treball destaca la popularitat que està adquirint aquest fenomen en els mercats emergents, i prediu unes taxes de creixement anual compost entre 2018 i 2023 del 24% per al sud-est asiàtic, 20% en el cas del Japó, i de gairebé el 18% per al subcontinent llatinoamericà. Evidentment, es tracta de prediccions que caldria reconsiderar després de tot el que està passant.





A Espanya, l'Associació Espanyola de Videojocs fixa els ingressos del subsector dels eSports en més de 35 milions d'euros, i l'audiència en gairebé tres milions d'aficionats. A més, donen feina a més de 600 treballadors i compten amb més de 250 jugadors professionals. El joc de competició líder d'audiència al nostre país, a l'igual que ocorre en la resta de món, és League of Legends. També destaquen en popularitat el títol EA Sports FIFA, amb el seu torneig internacional FIFA eWorld Cup i la versió espanyola Virtual Laliga esports.





Espanya cada vegada ocupa una posició més destacada al mapa global dels eSports, cosa que subratlla el fet que el 2019 el madrileny Palau de Vistalegre va esdevenir la seu dels quarts i semifinals de l'Mundial de League of Legends, i també de una altra important competició, com és Rocket League World Championship.