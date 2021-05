Un nen de quatre anys agafa el mòbil a la seva mare i es gasta 2.100 euros a Amazon

Noah- Gofundme





Internet és un perill per als nens petits. I si no que l'hi preguntin a la mare de Noah, un nen de novaiorquès de quatre anys que volia tant a Bob Esponja que, aprofitant un descuit de la seva mare, va decidir comprar 51 caixes de gelat de el famós dibuix animat -918 gelats- i els va enviar a casa de la seva tia.





La seva mare, al veure la factura, no s'ho podia creure: el nen s'havia gastat 2.618,85 dòlars, més de 2.100 euros. Inicialment, Amazon va dir a la mare de Noah, Jennifer Bryant, que s'hauria de quedar amb la mercaderia comprada pel seu fill.





No obstant això, Bryant no tenia diners per pagar aquesta factura, de manera que va seguir contactant amb Amazon fins que van trobar una solució i li van tornar els diners. Finalment ha decidit recaptar diners per pagar la factura, i ja ha aconseguit 14.000 dòlars (molt més del que devia).