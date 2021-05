Un cop més, les persones som conillets d'índies

Ho vaig dir fa ja unes quantes setmanes quan vaig anar a vacunar de la primera dosi de la vacuna i em van dir que em tocava per decisió de les "autoritats sanitàries", que no la meva, la de Astrazeneca. En aquest moment vaig mostrar la meva preocupació per si la segona dosi seria de la mateixa farmacèutica. Em van afirmar que sí i que hi hauria les suficients dosis. Me'n vaig anar amb el dubte, i amb gairebé el convenciment que no seria així. Ara les autoritats sanitàries diuen que la segona dosi serà de Pfizer i si es vol que sigui AstraZeneca, caldrà signar un document amb el consentiment. Per què hem de signar un document, si quan ens van posar la primera ja es disposaven de dades com per no administrar-la? Si no es va signar a la primera dosi, tampoc s'ha de signar a la segona.





Vacuna Covid-19 @ep





El que està passant amb les vacunes és senzillament que els ciutadans som conillets d'índies que hem d'acceptar el que ens ofereix i si no, doncs no ens vacunem. Així de senzill. El que no expliquen és que, encara que les persones es posin la segona dosi de Astrazeneca i hagin signat el document si alguna cosa va malament poden reclamar a la justícia.





Diuen un refrany popular que "els experiments, amb gasose" i hi ha qui afegeix, a casa. Que les persones acatin, per responsabilitat o por tot el que ens posin al davant no vol dir estar d'acord, encara que ho diguin les autoritats polítiques o sanitàries perquè interessa que sigui així.





Hi ha comunitats autònomes que no van a seguir les directrius de govern - que diuen basar-se en "autoritats sanitàries" perquè la segona dosi sigui de Pfizer - sinó que els donen a triar als afectats. En els pocs dies que es porta subministrant la segona dosi, les persones, majoritàriament, s'estan inclinant per que sigui la mateixa que la primera, és a dir, Astrazeneca.





No estan fent cas a les indicacions i preval el dret a triar lliurement, perquè a la fi, després de la qual està caient, un és lliure de triar l'opció que li transmeti més credibilitat, encara que sigui equivocada. La llibertat individual mai ha de ser trencada, estem en un Estat de Dret i hi ha coses en les que no es poden ni han de delegar, encara que sigui el govern d'Espanya, la comunitat, o l'OMS. A la fin, com diu Paulo Coelho, "la llibertat no és l'absència de compromisos, sinó la capacitat d'escollir el que és millor per a tu". Doncs donades les circumstàncies i amb la preocupació que hi ha, el millor és equivocar-se un mateix tot i que sempre les persones, en gairebé tot, som conillets d'índies.