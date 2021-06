Aquest no ha estat un diumenge qualsevol

Deia Horaci: "Beneït diumenge, el dia en què res queda per fer, però tot està per fer". No s'equivocava. Aquest diumenge no ha estat un qualsevol. Tres esdeveniments han protagonitzat el dia festiu per excel·lència: la manifestació de les dretes per protestar pels indults als polítics presos catalans. El canvi de cicle al PSOE andalús, amb la victòria en les primàries del candidat de Pedro Sánchez, Juan Espadas - actual alcalde de Sevilla- i la derrota de Susana Díaz que ha de donar un pas a la banda, o com diuen alguns, se li ha acabat la seva carrera política. El tercer, les eleccions a Unides Podem, amb canvi de líder en la formació habitada i on Ione Belarra s'ha convertit en la nova responsable de la formació.





Colom va tornar a ser l'escenari, descafeïnat, de les dues dretes i ¿el centre? Van tornar a trobar-se, sense foto dels seus líders, per escenificar el unides que estan en això de defensar l'inadequat dels indults que el govern de Pedro Sánchez vol donar als polítics presos catalans i als que s'oposen frontalment aquestes formacions. La convocatòria, amb ball de xifres, no va ser l'esperada. És clar que fer-la un diumenge, amb el sol que queia a plom, no convidava massa a estar en aquesta zona de Madrid que s'ha convertit en un lloc de trobada dels grans esdeveniments dels tres partits polítics. En aquesta ocasió, es van cuidar molt de plasmar l'esdeveniment en una foto a tres que tant de mal ha causat a alguns dels protagonistes. Això sí, les diferències de Casado amb Abascal es van deixar veure i no va passar desapercebuda la poca sintonia que tenen en l'actualitat.







Juan Espadas al costat de Pedro Sánchez @ep





Els socialistes andalusos tenien una cita interna amb les urnes per elegir el seu candidat a la presidència de la Junta d'Andalusia. Un esdeveniment que ha tingut durant bastants dies entretinguda a la ciutadania. No eren unes primàries qualsevol, es tractava de treure de sobre a Susana Díaz, rival al seu dia de Pedro Sánchez a presidir el socialisme espanyol. El seu company secretari general no li havia perdonat tal atreviment. Ara ha tingut l'ocasió per treure-de sobre, "democràticament" a les urnes. No s'ho esperava la fins ara líder andalusa, però ja se sap, quan la maquinària dels partits es posa en marxa, poques vegades, l'oposició s'alça amb la victòria. Així que Sánchez segueix fent canvis en les federacions, vol un partit a la seva mida i allunyar del comandament als Felips, Guerres i companyia ...





Ione Belarra @ep





Finalment, l'Assemblea de Vistalegre, on es "oficialitzava" el canvi en la direcció de Podem. Ione Belarra, que va ser la designada per Pablo Iglesias per substituir-ho al front del partit al "guanyar", - no si denúncies de frau per part de l'oposició-, les votacions dels inscrits amb una participació del 10% dels que tenen dret a vot. El percentatge més baix de totes les eleccions celebrades fins ara en Podem, Canvi de cara, però no d'estratègia, darrere de Belarra hi ha la mà de Pablo Iglesias que seguirà dominant la formació, des de la rebotiga. El que pot passar és que la filla es reveli contra el pare, això en política sol succeir amb massa freqüència





Tres esdeveniments dominicals que no han passat desapercebuts pel que signifiquen. Com deia l'historiador grec Polibi "Un estadista que ignora la forma en què s'originen els esdeveniments és com un metge que no coneix les causes de les malalties que es proposa curar", Doncs això, aquest no ha estat un diumenge qualsevol, sinó ple d'esdeveniments que marcarà el futur més immediat de la política espanyola ...