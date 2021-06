Ferrocarrils de la Generalitat presenta la seva oferta turística d'estiu

Coneixem l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat per la principal tasca que li dóna nom com és la de gestionar una xarxa ferroviària convencional. Però la veritat és que disposa així mateix d'altres ferrocarrils de caràcter turístic i que ha anat assumint la gestió d'una sèrie d'emplaçaments i serveis d'aquest mateix tenor, el que l'ha convertit, alhora, en l'empresa pública catalana de gestió de serveis turístics per antonomàsia.





@EP







El jardí del recinte modernista de l'antic Hospital de Sant Pau ha acollit la presentació de la seva oferta turística per a l'estiu de 2021 que conté un ampli conjunt d'alternatives per a gaudir en familia del temps de vacances i d'oci. Tal com va manifestar la presidenta, Marta Subirà, FGC ha fet una aposta decisiva per la sostenibilitat i la mobilitat i encara que del que es tractava en aquest acte era de presentar la programació estival, no per això va deixar de recordar que l'objectiu té un nom, "Pirineus 365", el que significa que contempla la totalitat de l'any.







En el seu conjunt, la divisió de turisme gestiona sis estacions de muntanya (La Molina, Vall de Núria -la primera amb zero residus-, Vallter, Boí Taüll, Espot i Port Ainé), quatre trens turístics (els cremalleres de Montserrat i Núria i els trens del Ciment al Berguedà i dels Llacs a la província de Lleida), tres funiculars (Sant Joan i la Santa Cova a Montserrat i un altre a Gelida), així com el Parc Astronòmic del Montsec.





La notícia més destacada fa referència a Boi Taüll, l'estació de muntanya ha estat escollida per la Federació Internacional corresponent, amb el suport de la Federació Espanyola, com a seu dels Campionats d'Europa d'Esquí de Muntanya que se celebraran del 8 al 13 de febrer del 2022. La celebració amb èxit de dues edicions dels Campionats d'Espanya i diverses proves de la Copa d'Espanya en els últims anys en el transcurs d'aquestes jornades es disputaran a l'estació, que compta amb la cota esquiable més alta dels Pirineus, les proves d'esprint, vertical, individual i relleus. Aquest fet arriba en un moment clau per a aquesta especialitat esportiva ja que s'espera que aquest any es faci oficial la seva inclusió en els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina del 2026. Les últimes edicions dels Campionats d'Europa d'Esquí de Muntanya s'han celebrat a les estacions de Nicolosi (Itàlia), Salven-les Marécottes (Suïssa), Ordino Arcalís (Andorra) i Pelvoux Vallouise (França).





D'altra banda, el Parc Astronòmic del Montsec, considerat l'equipament d'astronomia més important de Catalunya, és un gran complex lúdic i un referent en la docència per a la divulgació de l'astronomia i les ciències de l'espai. Situat a Àger, a la Serra de Montsec, un dels punts amb menor contaminació lumínica del cel a tota la comunitat, ofereix un ampli ventall de visites tant diürnes, com nocturnes. A partir del juliol presentarà a més en el seu planetari una pel·lícula sobre el valor del cel de Catalunya.





Marta Subirà va explicar així mateix l'automatització escomesa en les seves diverses instal·lacions per a la venda de bitllets i el desenvolupament d'un projecte ampli i transversal de digitalització amb taquilles "zero" que assumiran el 80% de les operacions.