Cinc pobles poc coneguts que has de visitar a l'Empordà

"Anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà". Amb aquesta frase, el grup Sopa de Cabra va eternitzar una de les regions més reconegudes de Catalunya. Quan un pensa a l'Empordà pensa en les seves platges, en els seus pobles medievals, en la tramuntana, ... Encara que un concepte regna per sobre de tots: la bellesa, perquè cada racó d'aquesta entranyable regió és una delícia per a la vista.





Per això, en CatalunyaPress hem fet una llista de cinc pobles que heu de visitar si o si quan passeu per la regió. Cinc pobles que mai aneu a oblidar.





Maçanet de Cabrenys









Maçanet de Cabrenys té el seu origen en la prehistòria, d'aquí el menhir de la Pedra Dreta i altres restes megalítiques que s'han trobat. Es tracta d'un poble amb una gran quantitat de rutes per fer senderisme o ciclisme, a més de rutes per conèixer una mica més la història que va viure el poble en el seu passat. Una de les excursions més reconegudes és la Ruta de l'exili, amb tres camins diferents que van seguir una gran quantitat de persones durant la Guerra Civil.





A més, cal visitar les "gorgues" (gorgs). Hi ha diverses repartides al voltant del municipi: la Gorga de les Dones; la Gorga del Cassó, la Farga, la Gorga dels tobogans, ...





Vulpellac









Vulpellac és un poble molt petit situat als afores de la Bisbal. Es va construir dins d'una muralla i al voltant d'un castell gòtic-renaixentista que, malauradament, avui és privat i no es pot visitar. No obstant això, el casc antic de la vila és una meravella digna de visitar: ben conservat i encara secret per a la majoria de turistes que visiten aquesta zona de la Costa Brava.





Monells









Monells és un petit poble medieval, amb molt d'encant i amb una plaça central porxada preciosa. És tan bonic que els productors de "Ocho apellidos catalanes" van rodar alguna de les escenes de la pel·lícula aquí.







El poble està construït al voltant del seu antic castell (tot i que ja només queden les muralles).







Cruïlles









A pocs quilòmetres de Monells i, en realitat, formant part de la mateixa municipi, trobem la població de Cruïlles.





En realitat, Cruïlles va disposar de municipi propi fins que el 1973 es va fusionar amb Monells i Sant Sadurní de l'Heura.





El nucli medieval de la petita població es visita en pocs minuts. L'element més destacat d'aquest burg és la Torre de Cruïlles, que és el que queda de l'antic castell, seu de la nissaga dels Senyors de Cruïlles. Es tracta d'una preciosa torre d'Homenatge, de planta rodona, que podem trobar a la plaça més important de la població, al costat de l'església de Santa Eulàlia.





Ullastret









Impossible oblidar d'aquest poble a la llista. Un lloc amb encant al que vas a descobrir la història més antiga. I és que, per als amants de l'arqueologia, aneu a tenir la possibilitat d'un poblat iber, una de les troballes més grans de tot Catalunya.





Després de creuar la seva muralla, perfectament conservada, ens trobem intramurs amb un patrimoni ple d'història, com la que compta l'església d'origen romànic que hi ha, que data de segle XI.





Per acabar, no dubtis en passar per La Llotja.