Els déus també ploren

Passaven diversos minuts de les 12 d'aquest diumenge i l'expectació era mundial davant la compareixença, en roda de premsa, de Leo Messi, per explicar la seva versió del seu "marxa" del Barça. I de pas, també per a acomiadar-se dels periodistes i de l'afició davant la impossibilitat de fer-ho al Camp Nou com li hagués agradat. No ha estat possible, perquè tot ha estat surrealista en aquest culebró.





L'aparició de Messi ha deixat al descobert l'aspecte humà del déu del futbol: el plor incontenible, el seu aspecte seriós, trist i afligit ha estat sens dubte la imatge que ha donat la volta al món i que romandrà en la memòria de milions de persones que han viscut en directe o en diferit el glop més amarg de la seva vida professional i personal. No li serà fàcil oblidar-se d'aquests dies, on en poques hores passava de l'alegria a la desolació en què ha estat la seva casa durant 21 anys. Messi ho ha donat tot al Barça i aquest li ha canviat la vida a l'infant de tretze anys que arribava d'Argentina procedent d'una família pobra. Ara es va milionari.





@Ep





Li ha estat molt difícil a l'astre de la pilota pronunciar les seves primeres paraules, però va saber sobreposar-se i amb discreció se li va entendre tot el que va dir i el que es podia deduir, sense entrar en polèmica amb el màxim responsable del club que és Joan Laporta. "Jo he fet tot el possible per seguir, però no sé si el club ha fet tot perquè jo em quedés" aquesta va ser la seva resposta a una pregunta d'un col·lega. Messi s'ha sentit traït pel president Laporta que ja li havia comunicat uns dies abans que tot estava a punt per signar el nou contracte que el lligaria dos anys més, amb opció a un tercer, al club dels seus amors. Es va creure, perquè la basa de la continuïtat del futbolista argentí va ser determinant per a guanyar les eleccions. I curiositats de la vida, ell ha estat el president que l'ha posat més enllà de les portes de l'estadi Joan Gamper. Messi, encara que molt dolgut, no ha volgut tirar més llenya al foc, ell vol tornar al club quan acabi la seva carrera com a futbolista i vol tornar a Catalunya on ha format una família i on han nascut els seus tres fills. És una cosa que té clar i així ho va dir en la seva compareixença.





¿La por i altres interessos que s'aniran coneixent han estat els culpables de la marxa de l'astre Rei? Laporta, que és una persona que actua per impulsos i això ha portat a la dimissió d'un membre de la seva junta-ja són dos en poc temps- perquè considera que no s'ha fet tot el possible per a la continuïtat de l'argentí. No coneixia el directiu les últimes actuacions del seu president, ni ha informat de les seves aventures amb Florentino Pérez, fins i tot amb el president de La Lliga, el polèmic Tebes, que no és conscient de la valor econòmic, a més del futbolístic, de Messi per a la Lliga . La competició perd un dels seus grans valors: futbolístic i econòmic. No han calculat la seva marxa en termes de negoci, que també.





El món del futbol no s'acaba, però sí que marca un abans i un després no només al Barcelona, sinó en el futbol espanyol. Encara que Messi seguirà donant grans alegries ara al PSG.