Lourdes Pérez: "Viatjar potencia el desenvolupament dels nadons"

Moltes persones es consideren amants dels viatges i gaudeixen visitant quants més països del mapa millor. No obstant això, quan aquestes persones formen les seves famílies i tenen fills, alguns deixen de viatjar perquè pensen que les dues coses són incompatibles.





La família de Viajandodo és un clar exemple que aquesta concepció és errònia. Lourdes i Vincent es van conèixer perquè ella, nascuda a Cadis, treballava al departament de la seva universitat gestionant els alumnes estrangers. I Vincent era un jove francès addicte als viatges que estava d'Erasmus en aquesta ciutat andalusa. Això i que Lourdes tingués família a la Rochelle, el mateix lloc de França del què és Vincent, els va portar a conèixer-se.





Temps després es van convertir en parella, van passar una mala època que va millorar quan van trobar bones feines, es van mudar a Bordeus i van començar a recórrer món com motxillers perquè a la Lourdes se li va despertar el cuquet viatger. En 2017 els va sorprendre la notícia que anaven a ser pares i els van assaltar els dubtes: Podrien continuar viatjant?





@Viajandodo





La petita Avril va arribar al món per demostrar-los que un bebè també pot viatjar i que els pares només s'han d'adaptar a les noves circumstàncies. Es van informar molt, van aprendre més i ara han publicat la primera guia multimèdia per viatjar amb nadons per poder ajudar a altres famílies viatgeres.





Des de Catalunyapress hem xerrat amb Lourdes Pérez Román perquè ens parli una mica sobre els viatges amb nadons (ells estan a punt de tenir a la segona, Alba) sobre la seva experiència i sobre aquesta guia que fa poc van treure al mercat.





Pregunta: Primer de tot, Lourdes, com neix el vostre projecte Viajandodo? Què significa per a vosaltres?

Resposta: Vam crear el nostre blog professional de viatges en família Viajandodo.com amb el propòsit de tenir un espai on poguéssim compartir les nostres experiències de viatge des que va néixer la nostra petita. No obstant això, i a través d'ell mateix, anem més enllà, ja que proporcionem informació sobre multitud de destins amb nens així com tot tipus de consells i recomanacions a l'hora de viatjar en família.





Què porta a una llicenciada en Dret i Empresarials a voler viure dels viatges?

Van ser, en realitat, tot un conjunt de circumstàncies. He de reconèixer que va ser Vincent qui em va inculcar el 'cuquet dels viatges' i cada vegada ho fèiem amb més freqüència. Després de realitzar diversos d'ells, i fins i tot treballant en la meva antiga empresa a Bordeus, vaig decidir obrir-me un bloc on poder comptar moltes d'aquestes experiències. En aquell moment, no era més que un hobby per a mi.





El que sí és cert és que ens vam emportar la gran sorpresa de les nostres vides quan vam descobrir un matí de gener de 2017 que estava embarassada de la nostra petita Avril. He de reconèixer que, malgrat tot el canvi que comporta el convertir-se en pares, ella va ser qui em va permetre replantejar-me el meu futur professional i em va donar forces per fer de la meva passió el meu propi treball a través de Viajandodo.com.





El que en realitat estem buscant és un estil de vida que ens permeti tenir més temps lliure i gaudir-ho en família fent el que més ens agrada: viatjar. I encara que la pandèmia per Covid-19 no ens ho ha posat gens fàcil, si que veiem que el nostre treball dóna cada vegada més els seus fruits i que a poc a poc anem aconseguint nous objectius. La veritat és que això motiva bastant.





Lourdes, Vincent i Avril a Sicília - @viajandodo

Sou els autors de la primera guia multimèdia per viatjar amb un nadó. Heu comentat en diverses ocasions que vau decidir crear-la per ajudar altres famílies perquè quan vosaltres buscàveu informació al respecte, en trobàveu poca. D'on traieu la informació que proporcioneu a la guia? Està basada en la vostra pròpia experiència?

Al mateix temps que creava Viajandodo.com sempre vaig tenir en ment la idea d'escriure aquest llibre: Guia per Viatjar amb la nadó, el qual hem pogut publicar el març d'aquest any gràcies al suport de l'editorial Aurum Volatile.





La majoria de la informació que es recopila sí que està basada en la nostra experiència com a pares viatgers durant els dos primers anys de vida de la nostra petita. No obstant això, amb aquest llibre volíem fer un pas més enllà. I és que, amb l'objectiu de tranquil·litzar els pares a l'hora de viatjar amb el seu nadó, hem pogut comptar amb la intervenció de grans professionals de la salut infantil, com pediatres i psicòlegs infantils, juntament amb altres experts viatgers amb la finalitat de poder resoldre tot tipus de dubtes sobre el tema.

Hem comptat amb la intervenció de grans professionals de la salut infantil, com pediatres i psicòlegs infantils, juntament amb altres experts viatgers per tal de poder resoldre tot tipus de dubtes sobre el tema.

Què podem trobar, com a resum, en aquesta guia?

És un llibre pensat per a tot tipus de famílies i on es pot trobar informació sobre temes com viatjar estant embarassada, les primeres consideracions a l'hora de viatjar amb un nadó, documents i la salut en el viatge, com organitzar-se amb l'equipatge del nadó, mitjans de transport, allotjaments, així com el que cal tenir en compte a l'hora de triar destinació. No obstant això, sempre es diu que el millor es deixa per al final i així ha estat en el nostre llibre. I és que l'últim capítol tracta sobre els beneficis que aporta el viatge als nostres petits, els quals ja us dic, són molts més dels que puguem imaginar i que la majoria encara desconeix.





En la vostra guia i en el vostre bloc defenseu la idea de viatjar amb nadons perquè ser pares no significa haver de quedar-vos a casa. Perquè els lectors es facin una idea, a quins llocs anàveu abans de néixer l'Avril i a quins heu viatjat amb ella? Heu hagut de modificar el tipus de destinació?

Per ser sincers, no hem experimentat tants canvis a nivell de destinacions com pel que fa a l'organització viatjant amb un nadó. Abans que naixés l'Avril, Vincent i jo vam viatjar principalment per Europa i Àsia.





Tanmateix, i quan ella tenia tan sols quatre mesos i mig d'edat, vam viatjar a New York. Aquest va ser el seu primer destí internacional i segell en el passaport. Després, amb sis i set mesos ens vam moure molt per França i Espanya; quan va complir deu, vam anar a l'illa grega de Rodes; amb catorze vam posar els tres per primera vegada els peus al Marroc; quan va tenir disset vam anar a París; amb vint-i-dos a Albània i amb vint-i-vuit mesos a Sicília ... La veritat és que no hem parat, i mentre la situació ens ho permeti, tenim moltes ganes de seguir descobrint el món en família.





Lourdes amb Avril a Nova York - @viajandodo

Heu dit diverses vegades que Bali és un lloc en què heu estat quan éreu dos, volíeu anar sent tres... però ara ve un altre nadó en camí. Segueix en ment tornar, però aquesta vegada sent quatre? Per què Bali?





M'agrada molt aquesta pregunta, ja que estem ansiosos pel naixement de la que serà la quarta integrant de l'equip Viajandodo previst per a finals de novembre de 2021.





Per a nosaltres Bali va ser un somni fet realitat i estem ansiosos per tornar en família. Bé, és clar, sent quatre. De fet, és un dels viatges que ens plantegem per a l'estiu de 2022 amb dos propòsits: el primer poder passar més temps a l'illa i poder descobrir moltes altres meravelles d'Indonèsia. El segon, fer que les nostres filles també s'integrin completament en la cultura del lloc. I encara que la que ve en camí serà encara petita, nosaltres sempre diem que cada experiència compte. Esperem que la situació de cara a la pandèmia global estigui més controlada quan arribi la data i puguem realment gaudir d'algun dels viatges que tenim en ment. Ja sigui Indonèsia o qualsevol altra destinació.





Avril ha deixat de ser un bebè però l'Alba està a punt d'arribar al món. Tenir una filla no us ha impedit viatjar però creieu que tindreu més dificultats per fer-ho sent quatre i, el més important, sent les dues tan petites?

Viatjar amb l'Avril des que era un nadó ens ha aportat molta experiència sobre el tema. És per això que no crec que trobem tantes dificultats a l'hora de viatjar amb el nou nadó. No obstant això, haurem de reforçar la nostra capacitat d'organització. Això segur. I és que som conscients que no és el mateix atendre les necessitats d'una que de dues.





Per posar-vos un exemple, fer la maleta de les dues petites de manera lleugera i que al mateix temps no els falti de res, serà tot un repte. No obstant això, el més important és anar adaptant-se al nou ritme, organitzar trajectes i itineraris relaxats i aprofitar cada moment. Estigués previst en el planning de viatge o no.





D'entre tots els llocs que heu visitat amb l'Avril, quin creieu que és el més apropiat per anar-hi amb nens i quin menys?

Fins ara, la majoria de les destinacions que hem visitat en família ens han semblat prou apropiades en general. I és que organitzar els viatges amb temps ens permet avaluar diferents tipus de factors. New York, per exemple, ens va semblar una ciutat genial per visitar amb un nadó, encara que hem de reconèixer que passar per tant control de seguretat en cada monument anant amb el carret, la motxilla del nadó, els abrics ... Sí que va resultar pesat. Això a part, tenim un gran record d'aquest viatge, fins i tot malgrat les hores de vol.





Al Marroc ens va sorprendre la increïble acollida que vam tenir, especialment per anar amb la nostra nadó. Ella va ser objecte de mirades, floretes i abraçades durant tot el viatge. Es tracta d'una de les destinacions més family friendly que hem visitat i ens ve molt de gust tornar.

El que és segur és que els llocs que ho posen més fàcil a l'hora de viatjar amb nens són aquells que estan ben connectats a nivell logístic i amb una oferta de serveis a què estem acostumats com allotjaments familiars, presència de bars i restaurants, supermercats, farmàcies, hospitals, etc. En el cas d'abordar destinacions de naturalesa o alguna cosa més aïllats, tan sols requeriran de més previsió per part nostra.





Hi ha alguna cosa en particular que s'hagi de tenir en compte a l'hora d'escollir una destinació o preparar un viatge quan en formen part nadons?



Si he d'assenyalar alguna cosa en aquest sentit és, sens dubte, el que fa als factors sanitaris. Depenent de l'edat de l'infant, pot ser que no tinguin totes les vacunes del calendari sistemàtic encara posades (per no dir que hi ha moltes que encara no se'ls poden posar) i això és una cosa a tenir en present a l'hora de triar destí, especialment si són una mica exòtics. És per això que sempre recomanem visitar el pediatre amb antelació per comentar el viatge i que sigui aquest qui indiqui el pertinent de cara al nadó. D'aquesta manera, els pares també ens quedem molt més tranquils.





També és important tenir en compte el clima del lloc ja que, per exemple, massa fred o pluja pot limitar-nos en alguns aspectes.





Vincent amb Avril al Marroc - @Viajandodo





Sempre diem que viatjar ajuda a alliberar-se, a conèixer-se millor a un mateix, a aprendre idiomes, cultura, sobre gastronomia etc. I sé que has dit que ho comenteu al final del vostre llibre, però ens pots avançar alguna cosa del que li aporta viatjar a un nadó o un nen petit com l'Avril?

És normal pensar que quan són tan petits el viatge no els val de molt ja que no recordaran gran cosa. No obstant això, i encara que ells no generin encara records que perdurin, alguna cosa sempre se'ls queda. I diem això perquè nosaltres hem notat canvis importants en la nostra nadó després de cada viatge. I és que tot aquest conjunt de nous estímuls que s'experimenten quan viatgem, tenen efectes realment positius en ells. Van des de millorar la seva atenció i la seva autonomia finsal propi desenvolupament motor i social des de petits.

En el nostre llibre, de fet, i com comentem més amunt, hem dedicat l'últim capítol per parlar bé de tots aquests beneficis. I és que considerem que és bo que els pares coneguin tots els avantatges que existeixen al viatjar amb ells tot i ser tan petits. No s'ha de tenir por de treure als nostres nadons de la seva rutina, perquè al cap i a la fi el viatge no farà altra cosa que potenciar el seu desenvolupament.





Per acabar. Us he acompanyat des que va néixer Viajandodo i he vist com poc a poc anàveu creixent i llançant projectes. Canal de youtube, botiga en línia, la guia que ha arribat al mercat amb una editorial i es pot trobar a les llibreries... Us agrada explicar les coses a poc a poc i deixar a tots els vostres seguidors amb intriga. Però què ens podeu explicar del futur? Què teniu en ment per a Viajandodo?

En aquests dos primers anys del nostre blog Viajandodo.com hem vist com molts dels projectes que teníem en ment s'han anat fent realitat. El nostre blog s'està convertint en un veritable referent per a altres famílies viatgeres i això ens enorgulleix. D'altra banda, tenir més de 25.000 seguidors en xarxes socials ens demostra que cada vegada són més els que segueixen les nostres aventures pel món i donen suport a la nostra feina. Una cosa que sempre els agrairem.





Això no obstant, poder publicar el nostre llibre de la Guia per viatjar amb el teu bebè a través d'editorial ha estat el gran objectiu d'aquest any. Era una cosa molt necessària, ja que no existia un llibre com a tal abans, i sabem que està ajudant a moltes famílies amb el tema.





De cara al futur, clar que tenim altres projectes en ment. No obstant això, abans de començar una nova fase creativa he de dir que, actualment, estem totalment centrats en el naixement de la nostra futura nadó ara al novembre, a adaptar-nos a la nova etapa i començar a organitzar a poc a poc altres viatges. Sempre tindrem noves idees per a Viajandodo, encara que tot al seu temps.





Doncs esperem que pugueu seguir sumant moltes experiències viatgeres més i que tingeus molts èxits. Moltes gràcies per explicar-nos la vostra experiència, Lourdes.





Lourdes, Vincent i Avril a París - @viajandodo