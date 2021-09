Els presidents Sánchez i Aragonès només admeten preguntes de mitjans amics

Per fi s'ha produït la primera reunió de la taula de diàleg, amb l ' "absència" dels representants de JxCat, que com era d'esperar li han tornat a fer un pols als republicans. Li interessa quedar com els més purs i blancs de l'independentisme com si d'un anunci de detergent es tractés.





Però avui no vaig parlar de la reunió com era la meva intenció, sinó de com els governants planifiquen les rodes de premsa, amb la selecció dels mitjans de comunicació "amics", les preguntes a realitzar, així com el nombre de les mateixes . Una situació que vinc denunciant fa ja uns quants anys i que veig amb preocupació com aquesta bretxa de manca de llibertat s'està engrandint cada dia i que la immensa majoria de periodistes calla per por de perdre el seu lloc de treball.

Després de la reunió del president Sánchez amb el president Pere Aragonès, dins el marc de la trobada de la taula de diàleg, com estava anunciat, compareixia en primer lloc el president del govern d'Espanya. Va explicar el que creia oportú de com havia anat la trobada, per a posteriorment, en una mostra d'actitud democràtica i transparent, donar pas a les "preguntes" dels molts companys que allí es trobaven. Però sorpresa !, a Sánchez només li podien preguntar els periodistes que havien portat de Madrid, i només cinc van ser els agraciats amb la loteria de la llibertat d'expressió presidencial. La resta es van quedar mirant al pati dels tarongers a veure si els queia al cap una de les seves taronges amargues que li tornessin a la realitat de la incredulitat en la qual s'havien quedat. Però això no quedava aquí, sinó que el "personatge" elegit per Moncloa per donar la paraula als periodistes, va dir al periodista de la Ser que seria la primera a preguntar i fins i tot li indico la pregunta que havia de fer, ¿Seria una becària ? És democràtic? No és democràtic i més sense dret a la rebequeria.





@ep







Però si algú pensava que en la compareixença del president Aragonès les coses anaven a ser diferents, perquè Catalunya és diferent, s'equivocaven. El sistema emprat ha estat el mateix: la periodista de la Generalitat, encarregada de donar la paraula, ha triat previ sorteig a dit als mitjans de les seves corda i ha deixat a la resta amb la mà aixecada per poder preguntar - no cantant el cara sol - i esperant que se li caigués una altra taronja per veure si és que s'havien fumat un porro i era una al·lucinació el que estaven vivint - i no la pura realitat de dos presidents que es passen als periodistes que representen els seus mitjans, per la entrecuix, sense que passi absolutament res-. És clar que les ments brillants pensen que amb tots els diners amb el qual reguen - milions d'euros- als grans mitjans es poden permetre el luxe de dir-los el que han de fer o preguntar.





El que ha passat avui al mateix Palau de la Generalitat, seu del govern de Catalunya, on per cert lluïa una gran pancarta per rebre al president del Regne d'Espanya, en la qual es podia llegir: "Llibertat d'expressió i d'opinió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets humans ". Tot un exemple que per a ells l'article 19 és vàlid, però que per als periodistes les limitacions són cada dia majors. Hi ha una frase que se li atribueix a Ciceró, encara que alguns la posen en boca dels capellans que diu "fes el que jo dic, però no el que jo faig". Crec que defineix perfectament les actituds de Sánchez i Aragonés, i que executen a la perfecció pels seus periodistes que el realitzen, complaguts com si fossin fidels gossos de presa, i s'obliden que ells han estat o estaran a l'altre costat de la línia





Per la indignació que m'ha produït l'actitud caciquil i autoritària, bé és denunciar els abusos de poder i la retallada de la llibertat d'expressió, el dret a realitzar el treball de periodistes i el dret a ser informats de la ciutadania.