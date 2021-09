Aquesta és la segona part de l'article que vaig publicar fa aproximadament quinze dies amb el títol “La mort no és el final del camí - I”. Si en la primera vaig fer una aproximació a l'entorn i a la vida dels torajas, en aquesta, ho faré sobre les seves creences sobre la mort i la seva relació amb els morts. En cap altra part del món es practiquen cerimònies i rituals funeraris com els de la regió de Tana Toraja, un paradís perdut entre muntanyes al sud de l'illa de Sulawesi, una de les més de 17.00O que té Indonèsia. El que no acabo d'entendre és com es van trobar en aquest laberint portuguesos, espanyols, neerlandesos i britànics en les seves aventures colonitzadores. El que sí que em resulta familiar perquè no és l'única vegada que succeeix, és que a més de proveir-se de les cobejades espècies “clavo”, “nou moscada” o el que s'intervingués, per a no perdre el costum conqueridor s'emboliquessin a mamporrazos amb els nadius per allò que «la tinta amb sang entra» Com no és correcte anar-se sense pagar, la moneda amb la qual els aguerrits conqueridors acostumaven a fer-ho era amb classes de religió. Alguna cosa hem progressat en substituir les classes i els mamporrazos pel dòlar o per les criptomonedas actuals. De totes maneres, les classes sempre deixen petjades, també en els torajas.





Edificacions funeràries. Tana Toraja, Illa de Sulawesi. Fotografia: JL Meneses









Els torajas, habitants de les terres altes de Tana Toraja, combinen principis religiosos animistes (tot el que ens envolta té ànima) i sincrétics (mescla de creences de diferents religions), amb les creences dels seus avantpassats sobre l'ésser i l'esdevenir del cos i de l'ànima. Per a ells, la persona no mor amb l'últim hàlit, malalta (makala) i a poc a poc es deteriora fins a morir (tomate). És llavors quan la seva ànima, alliberada, aconseguirà la Pulla, el lloc en el qual habiten els esperits. La cultura de la mort dels torajas ha motivat a molts d'aquells viatgers que busquen, en el diferent, el motiu que justifica el seu viatge. Com deia el meu pare i me'l recorda amb una certa freqüència, «cadascú es llaura la seva pròpia ventura (felicitat)» Sobre la base d'això, em semblen bé tot tipus de viatges i els motius per a fer-los, això sí, sense mamporrazos pel mig i que cadascú aguanti la seva espelma.





Barreja de creences i tradicions. Fotografia: JL Meneses





En gairebé la totalitat dels pobles del món, no triguem més d'una setmana a donar sepultura o incinerar al mort. Quan l'últim alè acaricia els llavis, ens acomiadem amb tot respecte i tanquem, a calç i cant, el lloc que albergarà el cos que no tornarem a veure. “Era la seva hora”, “ja està en el cel”, «li trobarem a faltar»…, solem dir entre altres condolences als familiars. També, els acompanyem en el seu sentiment i ens vestim amb respectuós negre o amb discrets colors i, amb o sense cerimònia religiosa, caminem darrera del fèretre fins al cementiri. En la làpida del sacrosant sepulcre escrivim el seu nom, la data de naixement, la de defunció i potser una frase amb quatre paraules que resumeixi alguna cosa que li va significar en la seva vida. Els torajas no entendrien aquesta conducta i probablement, amb la seva raó, ens criticarien dient “que ràpid es treuen el mort de damunt!”. Nosaltres, solem utilitzar aquesta expressió quan algú vol deslliurar-se d'alguna cosa i no precisament dels seus sers estimats. Tot és qüestió de cultura, de tradicions i cap és millor o més adequada que l'altra, fins que es demostri el contrari.

Mentrestant, el millor i el més adequat és respectar les tradicions d'aquest món multicultural en el qual ens trobem, siguin quals siguin i resultin el xocant que ens resultin. No hi ha bones o males tradicions, ni millors o pitjors, sinó diferents maneres de veure i entendre la vida en qualsevol de les seves fases, en qualsevol moment i sota qualsevol circumstància. La diversitat enriqueix, als éssers humans, a la naturalesa i l'entorn, mentre que l'homogeneïtat, la uniformitat, empobreix el viatge a través de la vida. Estic convençut que quan Joan Baez canta el seu, «gràcies a la vida que m'ha donat tant», s'està referint a la diversitat, a totes les coses diferents que la vida ens ofereix, comenci quan comenci, acabi on acabi i provingui d'on provingui. La diversitat en les opinions enriqueix el concepte de vida, amb l'homogeneïtat el nostre intellecte perd la seva llibertat, s'empobreix i fins arriba a aborrallonar-se.









Dones torajas en una cerimònia funerària. Fotografia: JL Meneses





La cultura toraja, es nega a treure's el mort de damunt, tot el contrari, volen que el mort romangui convivint amb ells fins a la celebració d'un funeral que sol trigar mesos, fins i tot anys. Amb aquest enteniment que quan moren es van en part, però no del tot, els torajas s'imposen una seriï obligacions amb el mort, pari ells malalt, similars a les que tenien en vida. Subratllo la paraula “malalt”, “makala” en toroja, perquè és així com denominen al mort abans d'estar “mort”, “tomate” en toroja, que succeirà després de celebrar el funeral. Si la vida és de per si mateix llarga, l'estat de “malaltia” per als torajas pot durar anys, quants més millor i, per tant, conviuran i es cuidaran del familiar com ho feien en vida.





Quan cau “malalt” després del seu últim alè, l'embalsamen, li vesteixen amb la seva millor roba i amb tots els complements que solia portar en vida: ulleres, rellotge, pintes, collarets…, ocuparà un lloc en l'habitatge, sovint on va estar sempre, fins que arribi el dia del funeral que, com hem comentat pot trigar bastant temps a dur-se a terme. La família, adults i nens, es relacionen amb ell com si estigués viu, li parlen, li acaricien, li canten, mantenen el seu millor aspecte i li ofereixen aigua, menjar, fins i tot cigarrets si el difunt o difunta tenía aquest costum. Alguna cosa semblança al que nosaltres fem amb els nostres avis vius: «Adéu, avi, em treballaré; necessites que t'ajudi?; vols alguna cosa?; conta'm un conte, avi; et vull avieta…» Els nostres responen, potser sempre el mateix, els familiars morts dels torajas els parlen des de la seva memòria.









Balcons i tombes de Lemo, Tana Toraja. Fotografia: JL Meneses









Durant el temps que el difunt roman a casa, els torajas també preparen el lloc que albergarà el seu cos després del funeral. El descans etern no serà baix terra, sinó en coves fetes en les roques, que no es tancaran a calç i cant, en petits tongkonans (forma típica dels habitatges torajas) o en taüts suspesos en parets de granit. Els difunts compartiran aquest espai amb figures de fusta, “tau tau”, que procuraran que se semblin el més possible al mort i romandran visibles en balcons i buits davant de les seves tombes. Els tau tau poden ser més o menys grans i millor acabats en funció de l'artesà i del preu. Aquestes sepultures, balcons i figures, poden veure's en diversos llocs de la regió de Tana Toraja, sent les més conegudes i visitades les de Lemo, Londa o les de Tampang Allo, a les quals es pot arribar fàcilment des de la localitat de Rantepao. Es pot contractar un guia tot el dia per uns cinquanta euros o llogar una moto. Depenent del temps que es disposi el recomanable és un guia, ja que estan al corrent d'on se celebren funerals i saben molt bé com arribar als llocs esmentats. D'altra banda, viatjar amb moto et permet explorar, visitar més llocs, romandre en ells el temps que vulguis i surt molt més barat.





Tombes de nadons en Kaburan Bayi Kambira. Fotografia: JL Meneses









Fa alguns anys no se seguia el mateix procés amb tots els morts quan es tractava de bebès, em refereixo a la convivència amb el difunt i a la seva ajornada sepultura. En Kaburan Bayi Kambira, a uns vint quilòmetres de Rantepao, pot veure's un exemple de tombes de bebès en l'ample tronc dels arbres. En ells dipositaven, i utilitzo el passat perquè en l'actualitat ha deixat si es fes, a les criatures en les quals que encara no havien aparegut les dents en les seves tendres genives (aproximadament entre els cinc i els vuit mesos). Els torajas, feien un lloc en l'arbre, embolicaven el seu petit cos en un llençol i segellaven l'entrada amb fulles de palma. L'explicació que donen els torajas és que el bebè no pot aconseguir la Pulla pels seus propis mitjans i que de la mà de l'arbre creixen i arriben al lloc on habiten els esperits. He vist en els temples de Angkor a Cambodja com els arbres abracen i acullen pedres en el seu creixement, com no anaven a abraçar i acollir bebès. D'altra banda, l'arbre és el símbol de la vida, les seves arrels ens recorden d'on venim; el seu tronc simbolitza la vida i és allí on descansen els bebès torajas morts; i les branques, els diferents camins per a arribar al cel. Quin millor lloc de repòs per a tan petites criatures.





Funeral toraja. Fotografia: JL Meneses









Els funerals no se celebren fins que els familiars han reunit suficients diners per a realitzar-los amb la pompa que el mort mereix. No són quantitats petites, em refereixo que poden ser milers d'euros segons la classe social o el nivell econòmic del difunt i no serà funeral digne si no es posa el màxim interès en la seva organització. Construeixen casetes per a allotjar i donar menjar als familiars, amics i altres convidats, a vegades, per a un sol funeral. Tenen la forma típica de vaixell, tongkonan, i es decoren amb tota mena de detalls; porten o compren desenes de porcs i també búfals d'aigua, fins i tot els més valorats de color blanquinós amb els ulls blaus que, com solem dir, costen un ronyó; contracten músics i prepararan tot allò que és necessari per a atendre els assistents els dies que duri la cerimònia. Durant la celebració sacrifiquen animals, es canta, es desfila i es presenten els respectes al difunt de totes les formes possibles. Amb el vídeo que acompanyo pot un fer-se una idea de la magnitud i importància que donen els torajas a les cerimònies fúnebres. Estar allí presenciant-ho en directe i amb tots els sentits disposats, no té parangó, encara que ho pretengui amb les imatges preses.





Funeral toraja. Fotografia: JL Meneses







L'article quedaria incomplet si no escrivís, encara que sigui breument, sobre l'impactant ritual Ma’nene, “netejar als morts”, que els torajas duen a terme en les terres altes de Sulawesi. Se celebra cada tres anys i consisteix a desenterrar al familiar i conviure amb ell alguns dies. Encara que a nosaltres ens resulti estrany per a ells és una alegria, una manera més d'expressar-li el seu respecte i el seu afecte. Aprofiten aquesta trobada per a endreçar-los: netejar-los, canviar-los la roba, tornar-los a collocar els seus objectes personals i passejar-los per la localitat per a compartir amb els veïns el retrobament i perquè tornin a formar part de la comunitat. En aquesta ocasió, obviaré incorporar imatges ja poden ferir la sensibilitat d'algunes persones. D'altra banda, en dues ocasions que he incorporat imatges dels costums d'aquest lloc o de les quals es duen a terme en ciutat nepalesa de Pashupatinath, “la ciutat dels morts”, he rebut comunicats de restriccions en la seva divulgació per part d'algunes xarxes socials i no les han aixecat ni fins i tot justificant la seva importància en formar part del patrimoni cultural de la humanitat. Això sí, permeten estupideses i altres flegmes les 24 hores del dia, fins i tot les que es ventilen en seu parlamentària.





Per a finalitzar, vull assenyalar que la mort forma part de la vida i que, encara que hi hagi diferents maneres de veure-la, rebre-la i entendre-la segons la personalitat de cadascun, hi ha un denominador comú que compartim tots els éssers humans sigui com sigui la cultura a la qual pertanyem i és, que la mort no és el final del camí. De l'una o l'altra manera els nostres sers estimats romanen en nosaltres, habiten en la nostra memòria, continuem estimant-los, respectant-los, comunicant-nos com potser abans no ho havíem fet i ells, com sempre, continuen ajudant-nos a continuar transitant per la vida amb els seus comentaris i recomanacions. Si volem, podem continuar convivint amb ells, jo ho faig, “desenterro” als meus sers estimats amb més freqüència que els torajas i per a illustrar-ho, sense que serveixi de precedent, encara que si escau puc tornar a fer-ho, finalitzo aquest article amb dos exemples de convivència post mortem, desitjada, intensa, emotiva, profunda… El primer retrobament, és una foto del meu pare que obro en la pantalla del meu ordinador perquè em sembla més real. L'altre retrobament, és mitjançant una carta que li envio a la meva mare. Tinc la impressió que la imatge que acompanyo i la poesia amb la qual finalitzo l'article no seran objecte de restriccions, encara que si ho són, no passa res que no hagi de passar.









Trucada de vídeo amb el meu pare, Àngel (1916-2002). Fotografia: JL Meneses





Carta als Carme, la meva mare (1916-2008)

Vaig viure en el teu ventre petit, tènue, silenciós i càlid el temps suficient per a conèixer el cel. El teu cor em parlava amb dolçor quan em bressolaves amb el teu ball en el bressol de les teves entranyes.

Un vent càlid em va portar a la llum i vaig navegar pel túnel del món deixant enrere per sempre el paradís. Una freda tard de novembre et vas anar amb les fulles de la tardor i et vas emportar de la mà el cel al qual mai podré tornar.

M'has deixat el record perquè es banyi en somriures i llàgrimes mentre el meu cor batega un any més, un dia més. Sé, que no ens trobarem al final del camí però… va ser tan bell! Fa molts anys vaig conèixer la felicitat absoluta estava en un racó del teu cos.

Per a tu mare i per a mi de nou, només som un. Estem com estàvem.



Poesia de J.L. Meneses publicada en el seu llibre “Imatges i paraules”









Si ens fixem en les “formes”, les diferències entre la cultura dels torajas i la nostra són abismals. Si ens centrem en el “fons”, les similituds són enormes. I ara sí, finalitzo com vaig començar: la mort, no és el final del camí.