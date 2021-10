Cancel·len el funeral del seu marit i la fan anar al dipòsit de cadàvers a recollir el cos

@EP





Una dona de 41 anys del Regne Unit va organitzar el funeral del seu marit i parella durant molts anys després que aquest morís a causa d'un aneurisma aquest mes d'octubre. L'home va perdre la vida davant del seu fill, de tan sols nou, el que va provocar que el moment fos encara més dur per a la família. Però tot va empitjorar quan van trucar a la dona perquè recollís el cos del dipòsit de cadàvers.





L'esposa de la víctima explica que va decidir donar els òrgans del seu marit i després va organitzar la cremació del cos i l'enterrament. Però que una setmana després d'això va rebre una trucada que li va arribar "com un cop de peu", explica Hull Daily Mail.





La funerària li va dir que cancel·laven l'enterrament del seu marit i que havia d'anar al dipòsit de cadàvers a recollir les restes mortals. "Anava a portar el meu fill a l'escola quan vaig rebre una trucada telefònica d'una veu poc comprensiva i brusca que em va dir: 'Ho sento, però ja no podem fer el funeral i volem que el recullin'", comenta la dona.





La van envair els nervis i no sabia què fer, però afortunadament el personal de l'escola del seu fill la va ajudar i es van encarregar d'organitzar un nou funeral, per tant ella ja no va haver d'anar al dipòsit.





"Em vaig sentir com si m'haguessin donat un cop de puny a l'estómac quan van trucar i m'ho van dir. No m'agrada pensar en el que podria haver passat si l'escola de Riley no m'hagués ajudat. Estava feta trossos", relata.