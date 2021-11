Cinc dones amb destinació Moncloa

Diuen que les coses i les persones tenen un principi i una fi. En política, la regla es compleix. De vegades la fi es precipita tan ràpid que s'ha gaudit poc del seu inici. Són errors propis o de les companyies que es busquen i que ajuden que això passi.





València s'ha convertit en els darrers temps a la ciutat triada per polítics i sindicalistes per realitzar els seus congressos o actes que volen deixar empremta. Per què la trien? Potser, per ser una ciutat mediterrània, acollidora, amb una llum especial, amb gest amable i emprenedora. Per això o per alguna cosa més que se'ns escapa, la ciutat del Túria ha estat l'escenari triat dissabte passat perquè cinc dones-tres amb més poder que la resta-s'hagin reunit en una “trobada” anomenada 'Altres Polítiques' i la impulsora del qual ha estat la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra que tanta expectació ha aixecat. Ha estat així per unes quantes raons, entre d'altres per les dones presents, com les absents... Però allà hi havia Yolanda Díaz, Ada Colau, Mònica Garcia , Fàtima Hamed i l'amfitriona, Mònica Oltra .





Trobada d'"Altres Polítiques" @ep





Ni la trobada era casual, ni les cinc protagonistes tampoc. És una operació ben orquestrada que pretén unir "el feminisme" amb l'objectiu d'arribar a Moncloa amb el pretext d'apoderar la dona en política. Una operació enganyosa a la qual moltes feministes no els agrada ni un pèl, i sinó que els ho preguntin a les que eren presents a l'acte i els van muntar un “petit” pollastre.





Yolanda Diaz , vicepresidenta segona del govern i líder de la propera plataforma electoral - cal recordar que no està afiliada a Unides Podem , sinó que segueix militant al Partit Comunista d'Espanya- va ser designada a dit per Pablo Iglesias , ningú l'ha votat a cap assemblea, ni en altres conclaves. Diaz és una persona que, sota aquesta aparença dolça, veu melosa, suau, amaga una duresa extrema. Els qui la coneixen en solen dir “no és or tot el que llueix”. Se la cataloga d'ambiciosa ia Galícia, la seva terra natal, no en recorden res destacable políticament, excepte la seva ambició per acovardir, sense importar-li trepitjar els companys. La mostra és que ha deixat fora de la “trobada” les seves companyes “ideològiques” Ione Belarra i Irene Montero . A Unidas Podemos n'estan una mica cansats. Però Diaz, pel seu càrrec, s?està treballant el seu futur.





Ada Colau està buscant la seva sortida de la Plaça de Sant Jaume. La segona dona que ha ocupat el càrrec d'alcaldessa de Barcelona- la primera va ser Natividad Yarza el 1934 i ho va fer millor que ella - té millor imatge fora de Barcelona que a dins. Ha estat sens dubte la pitjor alcaldessa/alcalde triada a les urnes que ha tingut la ciutat Barcelona, que ha retrocedit durant el seu mandat. Això sí, el sou és el més alt de les cinc companyes del conclave valencià: percep 100.000 euros anuals, no té res a veure amb la promesa que va fer el seu partit que tots els càrrecs cobrarien tres vegades el salari mínim interprofessional (SMI), perquè ells estaven al costat de la gent, no de la casta. Al cap de poc temps, els límits es van esborrar i ja a la II Assemblea Ciutadana, es van treure diverses coses promeses del seu ideari, entre elles, la limitació salarial. I és que al final, la pela és la pela, com es diu a Catalunya.





Mónica García , l'aposta d' Errejón per a l'alcaldia de Madrid, ha fet la pirula al seu cap i no està donant la batalla que se n'esperava a la comunitat madrilenya, potser per això, aspira a una altra cosa. Mónica Oltra , els inicis de la qual en política van il·lusionar els seus votants, però que amb el pas del temps, s'ha anat desinflant. Les feministes no el perdonen que, a l'afer del seu exmarit, hagi tingut la boca tancada. Fàtima Hamed , se la coneix per la seva baralla amb els diputats a Vox a l'Assemblea de Ceuta, a qui les feministes de la seva zona critiquen per portar el hijab, quan elles són contràries a portar-lo.





En les seves intervencions, Diaz, que ha hagut de veure més d'una vegada la pel·lícula Casablanca, deia que això és el principi d'una cosa meravellosa, frase molt semblant a la que deia Humphrey Bogart a la mítica cinta. Mentre que l'estrella Colau afirmava que cal “treure la política de les sigles, i que això vol anar de persones, d'objectius”. Tota una demostració del gir que Colau està fent: vol marxar del pacte amb Unides Podem a Catalunya.





València ha estat l'escenari de l'obra de dones que volen abanderar el feminisme en la política , quan totes han estat escollides a dit per homes. I que ara pretén vendre a les dones una realitat que no existeix. Els ho empassessin les feministes? Això gairebé segur que no, només les que estan ficades al pastís. Per cert, als periodistes no els van deixar fer preguntes, un altre gest més de democràcia i de dret a la informació… Per curiositat, S'hauran pagat de la butxaca els viatges?