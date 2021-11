Els Comuns donaran suport als pressupostos d'Aragonès i JxCat està que trina

Gairebé en temps de pròrroga, Pere Aragonès , en contra de l'opinió de JxCat , ha arribat a un acord amb els comuns d'Ada Colau per aprovar els pressupostos del 2022, que han estat durant uns dies a l'aire per la negativa de la CUP, que fins i tot ha presentat una esmena a la totalitat. Després de l'acord, els comuns han manifestat que retirarien l'esmena a la totalitat que havien presentat. A canvi - res no és gratis en política- els republicans, en boca del seu portaveu a l'ajuntament Ernest Maragall , han anunciat aquest mateix matí que donaran el seu vot afirmatiu als pressupostos de l'ajuntament de Barcelona, quan fa només uns dies deia el contrari . És un canvi de cromos entre els dos partits.





Pere Aragonès reunit amb Jéssica Albiach @ep





L'acord d'Aragonès amb els comuns es va fer ahir després d'una reunió d'urgència. A la mateixa no van acudir els representants dels seus socis de govern, JxCat, que no volen els de Colau al bàndol del sí. Aragonès, però, ha imposat el seu criteri a la reunió urgent del Consell Executiu convocada a primeres hores d'aquest dilluns , on ha informat els seus socis de l'acord aconseguit amb els comuns. No ha deixat marge de maniobra els consellers de Puigdemont, que s'han hagut d'empassar el gripau si o si davant de l'altra possibilitat, que era convocar nous comicis per la situació creada.





De moment, el que se sap de l?acord és que els republicans votaran sí als pressupostos de Colau, cosa que ha desagradat Maragall, perquè significa una desautorització en tota regla. Aquesta situació ha deixat força tocat al que serà de nou el cap de llista als seus 78 anys - serà així després del pacte d'aquest dilluns?-. Maragall haurà d'explicar com ha paït l'amfibi que se li ha ennuegat. Mentrestant, els de Junts, no han dit aquesta boca és meva i Artadi sembla que seguirà amb la seva postura inicial de no recolzar els pressupostos. Quin embolic, el de sempre que no ha canviat. Deia el primer ministre francès Charles de Gaulle : “He arribat a la conclusió que la política és massa seria per deixar-la en mans dels polítics”.





Mentre això passa, els socialistes segueixen amb la seva proposta de no retirar l'esmena a la totalitat , encara que persistiran a la mà estesa al president Aragonès que no vol, de moment, saber res dels socialistes. Potser a Salvador Illa la mà dreta li ha crescut uns quants centímetres després de tant estirar la mà als republicans. És clar que no li queda més remei que seguir amb aquesta actitud, si vol que els republicans facin el mateix amb els pressupostos de Pedro Sánchez . Sigui com sigui, alguna cosa està canviant, no sabem si per bé, en la política catalana, però la pregunta és: ¿Ho posaran fàcil la CUP i els de JxCat a Aragonès? És clar que no serà així. Això significa que es poden aprovar els pressupostos, però la ruptura del bloc independentista ha quedat palesa i la postura dels comunistes ha estat aprofitar-se de la situació, com és habitual. La guerra només acaba de començar i veurem en els propers capítols com es va desenvolupant. Perquè al final " La política és un acte d´equilibri entre la gent que vol entrar i aquells que no volen sortir ". Això deia allà pel segle XVII el clergue, predicador i intel·lectual francès Jacques Benigne Bossuet.