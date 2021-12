Els 5 mercats nadalencs més bonics d'Europa

Quan arriba el desembre, els mercats nadalencs es converteixen en un dels atractius més grans a l'hora d'escollir destinació per als viatges. Per això, des de Catalunyapress hem buscat fins a trobar cinc mercats nadalencs que ens semblen dels més bonics d'Europa. Així doncs, si busques preparar un viatge d'última hora per al pont de desembre o tens uns dies lliures per Nadal, treu llibreta i boli i pren nota: aquestes destinacions t'agradaran.





Viena, Àustria





Mercat de Nadal de Viena /@Pixabay





El Christkindlmarkt de Viena és un dels mercats nadalencs més impressionants de tot Europa. Allà es junten prop de 150 paradistes que munten les seves casetes on venen regals fets a mà, adorns, dolços o begudes típiques de l'època. A més, els arbres de la zona es decoren amb llums de colors, l'Ajuntament prepara activitats nadalenques per als nens, es canten nadales i es pot passejar al tren Christkindl Express. Un mercat màgic tant per a nens com adults.





Nuremberg, Alemanya





Mercat de Nadal de Nuremberg /@Pixabay





Nuremberg és una altra de les ciutats que més bonic celebra el Nadal. Així, els seus carrers es vesteixen cada any especialment i amb intensitat per a l'ocasió, omplint-se de casetes on s'ofereix vi calent i pa d'espècies. Però el mercat principal, el més important de tota Alemanya, es munta a la plaça principal de la ciutat. Allà, més de 180 casetes de fusta es preparen a consciència per guanyar el premi a la millor. Així doncs, passejar per aquest mercat ambulant és tot un regal per a qui tingui la sort de viure'l.





Colmar, França





Mercat de Nadal de Colmar /@Pixabay





Colmar és una localitat francesa que és molt pintoresca tot l'any. És segurament el poble de l'Alsàcia més conegut i passejar pels seus carrers és un delit per als sentits vagis quan vagis. Però quan arriba el Nadal, la bellesa es multiplica. Llums, arbres, olors, música i fins i tot neu. Així, passejar pel seu mercat de Nadal us farà gaudir com un nen. De fet, per a ells hi ha un mercat especial presidit per uns cavallets de fusta, que et fa sentir com en una altra època.





Dresden, Alemanya





Mercat de Nadal de Dresden /@Pixabay





Tot i que hem anomenat el de Nuremberg com el mercat nadalenc més espectacular i conegut d'Alemanya, aquest és un país que celebra en gran el Nadal. Per això, hem afegit a la llista un altre mercat més: el de Dresden. En aquesta ocasió parlem del Striezelmarkt, un dels més antics d'Europa. Cada any, amb la seva roda, les casetes, els llums i el seu arbre rep els visitants, que queden embriagats per la bellesa no només del mercat, sinó de tota la ciutat que es vesteix de gala per Nadal.





Poznan, Polònia









El mercat de Nadal de Poznan, a Polònia, és un altre dels més impressionants de tot Europa. Hi contribueixen tant les casetes de fusta, com la roda que omple tot de llum, l'ambient que es genera i la seva ubicació. I és que aquest mercat se situa a les places del Mercat i la de la Llibertat, que són força pintoresques per si mateixes. Així, les seves façanes de colors ajuden a crear un clima més càlid al fred de Nadal de Polònia. A més, converteixen aquest mercat en un dels més bonics del continent.