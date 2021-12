'El clave del emperador': el jesuïta Diego de Pantoja a la Ciutat Prohibida

'El clave del emperador' és un homenatge a la cruïlla cultural que es produeix a principis del segle XVII entre la Xina i Europa a través de la figura del jesuïta Diego de Pantoja, un dels primers occidentals a aconseguir el favor de l'emperador, juntament amb el seu mentor Mateu Ricci. Gràcies als seus dots diplomàtics i als presents que van portar amb si, ambdós religiosos van rebre el prestigi extraordinari de ser rebuts en audiència simbòlica per l'emperador Wan Li de la Dinastia Ming, a més del permís per residir a Beijing i entrar a la Ciutat Prohibida sense previ avís . Aquesta gesta va ser considerada un triomf significatiu en el procés d'evangelització d'Orient.







La música va tenir un paper rellevant en tota aquesta iniciativa, i això justifica aquesta joint venture creada pels conjunts de música antiga Íliber Ensemble i Tots els Tons i Ayres per portar fins a les pistes del disc l'esperit de la missió jesuïta. I és que Ricci, coneixedor de la inclinació de l'emperador cap als “objectes exòtics”, va planejar portar-lo com a present, a més d'una sèrie de rellotges, un clavicordi, i, així, es va assegurar que Pantoja -que prèviament es va haver format en la tècnica d'interpretació de l'instrument, tingués l'entrada franca a la Ciutat Prohibida per ensenyar els eunucs de la cort a extreure melodies de les tecles. Diego de Pantoja va haver d'aprendre en quatre mesos a tocar 'el clave' per complir aquesta missió que apropava la Companyia al tron al tron de drac de l'emperador Wan Li.





'El clave del emperador' proposa una selecció de la música que es va poder escoltar en aquell moment a la cort Ming, tant entre les peces europees de l'època laiques i sacres com cançons xineses. D'aquesta manera, entre altres peces, és present una obra del gran polifonista del Renaixement Critóbal de Morales, així com dos laudi de Francisco Soto de Langa, dues sonates per a violí del músic barroc i missioner a la Xina Teodoric Pedrini, i una versió de Les sauvages del francès Jean-Philippe Rameau. Una selecció de música occidental que es va entrellaçant al llarg de les diferents pistes del disc amb temes de la tradició xinesa.

















Íliber Ensemble és una formació de cambra dedicada a la investigació i interpretació de la música antiga, dirigida pel clavecinista Darío Tamayo. La seva tasca se centra principalment en la recuperació i difusió d'aquells repertoris que, malgrat la seva gran qualitat i interès, romanen sumits en l'abandó i l'oblit, amb una atenció especial al patrimoni musical barroc espanyol. En aquest projecte han col·laborat amb Tamayo Mar Blasco, Aníbal Soriano, Javier Utrabo i Luis Vives.





Per la seva banda, Todos los Tonos i Ayres és la primera agrupació de música xinesa a Espanya, i està integrada pel duet format per Abigail R. Horro i Rubén García Benito. Després de formar-se a la Xina, els dos membres van fundar aquest projecte que té entre els seus objectius donar a conèixer les relacions històriques i musicals que es van donar en temps passats entre Europa i Àsia, així com la presència de músiques ibèriques més enllà de les pròpies fronteres, sempre des del màxim respecte i rigor històricament informat cap a les manifestacions musicals de tots els contextos culturals que hi treballen.





'El clave del emperador' és una iniciativa que situa en el context de la música les relacions entre l'Espanya del Segle d'Or i la cort de la Dinastia Ming, subratllant el valor de les relacions d'intercanvi cultural entre Orient i Occident.