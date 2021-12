Salvador Illa, un filòsof per liderar el PSC

Salvador Illa @ep





Com calia esperar, Salvador Illa ha estat elegit pel 95,4% dels vots primer secretari del PSC , en un congrés extraordinari que ha estat com un passeig triomfal. S'ha volgut escenificar la unitat, la cohesió, la força del partit i les ganes de tornar a governar Catalunya, objectiu d'Illa que així ho ha manifestat en el seu discurs “estem preparats per governar”





Salvador Illa ha fet una executiva a la seva mida, i sense voler fer massa escabetxada en els diferents sectors, que n'hi ha –tot i que de moment callats perquè no toca– però sí que ha constituït una guàrdia pretoriana de la seva absoluta confiança que ha col·locat en aquestes cinc viceprimeres secretàries: Batet , Collboni , Luisa Moret - alcaldessa de Sant Boi-, Marta Farrés i Alicia Romero , que ja fa temps havia adquirit rellevància i s'havia guanyat la confiança del flamant primer secretari. Enrere s'ha quedat Eva Granados , persona de confiança de Miquel Iceta; Isabel López , provinent d'UGT - feia massa temps que ostentava càrrecs-; Rosa Alarcón, Enric Casas , que portava la secretària d'Imatge i Comunicació - posada en dubte més d'una vegada-, i Assumpta Escarp , diputada i responsable d'organització, persona d'Iceta.





Crida l'atenció la situació de l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz , que perd pes en els darrers temps i que han encarregat la Coordinació Supramunicipal de l'“urbanisme”. Resulta curiós perquè a la seva ciutat/poble en diuen el rei del totxo… És un premi de consolació? Si es té en compte que mentre Raquel Sánchez , alcaldessa de Gavà, va ser nomenada per Pedro Sánchez ministra i Lluisa Moret , alcaldessa de Sant Boi, serà una de les cinc vicesecretàries amb competències en Organització i Acció Electoral, que és clau en el partit , ell no apareix en aquests cinc llocs fonamentals.





Cares noves, que amb altres experiències han conformat una executiva, diuen, que equilibrada, tal com és Salvador Illa, un home aparentment temperat que infon tranquil·litat. És una persona dialogant i pacient, que aplica la teoria filosòfica ja que és llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. La política, com la societat, necessita més filosofia i menys crispació.





L'esperança del canvi als socialistes catalans és l'aposta de Sánchez per Illa que ha estat capaç d'aconseguir uns bons resultats a les darreres eleccions catalanes. Federalista convençut i cristià practicant, cosa que li confereix credibilitat entre els sectors cristians que es veu reflectida en les seves bones relacions amb el president de la Conferència Episcopal Espanyola i Cardenal de Barcelona, Juan José Omella .





Salvador Illa està preparat per governar, segons confessava a Catalunyapress a l'entrevista que se li va fer poques dates abans del congrés, però no ho tindrà fàcil malgrat la divisió de l'independentisme. Per això s'està recorrent tot el territori escoltant la gent alhora que explica les seves propostes per arribar al Palau de la Generalitat, i parla d'una sola Catalunya on tots se sentin identificats.





El PSC té nova executiva que ha de demostrar la seva eficàcia, i Illa ha d'aprofitar aquest 95,4% de les votacions per marcar el camí de la reconciliació. Serà capaç d'aconseguir-ho? Aquesta és la pregunta que se'n fan molts, i el temps donarà la resposta.