Les notícies més insòlites que ens ha deixat 2021

Aquest dissabte donem la benvinguda a l'any 2022 i ho fem amb un repàs a les notícies més sorprenents de l'any que deixem enrere. A Catalunyapress acostumem a explicar-vos notícies insòlites i surrealistes i a les properes línies recopilem les millors dels últims dotze mesos.





Plat d'espinacs amb formatge





Així, podem destacar l'enrenou que es va formar el febrer del ja any passat després que es recordés mitjançant xarxes socials un estudi en què uns científics van "ensenyar" als espinacs a detectar explosius i enviar correus electrònics.







Poc més tard coneixíem que una dona havia estat multada al Canadà per passejar el seu marit amb una corretja pel carrer: si les persones amb gossos podien sortir a passejar durant el confinament i el toc de queda, ella havia de buscar la manera de poder ser com ells.





Al març un conductor va perdre la llicència després de deixar el seu gos sol dins del cotxe i que aquest es posés al volant i estavellés el vehicle contra una galeria; la policia no va trobar empremtes de mascota i va sancionar l'home. I des dels Estats Units es va regalar marihuana als que es van vacunar del Covid-19 a Nova York quan ja ningú no accedia a administrar-se la seva dosi corresponent.





Al maig, coneixíem el cas d'una gata que va tornar sola a casa seva, a 30 quilòmetres del veterinari on es va espantar i es va perdre. I això, encara que sorprenent, no ho és tant com el fet que un artista italià guanyés 15.000 euros per vendre una escultura invisible o, el que es el mateix, inexistent.









Al mes següent, al juny, un núvia es va morir enmig del seu casament i el nuvi va decidir casar-se amb la seva cunyada. I al mes següent uns porcs radioactius van ocupar Fukushima i es van posar en guerra amb els veïns que volien tornar. A més, també al juliol va passar un altre fet insòlit: es va trobar una ampolla en un riu que contenia un missatge del 1926 i van localitzar la filla de l'home que la va escriure.





D'altra banda, aquest 2021 una dona es va inventar que havia donat a llum deu nadons per entrar al llibre dels rècords i a l'agost, un cotxe fúnebre va perdre un taüt i el cadàver va quedar estès a la carretera, a la vista de tots els ciutadans que hi circulaven amb els seus vehicles.





Sorprenent també és el fet que dos adolescents robessin un collaret a un cadàver per després publicar el vídeo que van gravar a Snapchat. I força graciós és el fet que un home confongués la copa mensutrual de la seva dona amb un got de xarrup.





A més, vam conèixer que un home de 25 anys va morir perquè va practicar sexe fent servir cola ultraforta en lloc d'un preservatiu.









Però aquestes notícies no són les úniques sorprenents que han sortit a la llum durant el 2021. Va resultar un fet insòlit, també, que un home deixés la seva herència a l'empleat d'un hotel en lloc de als seus familiars. O que una dona demanés menjar ràpid i trobés a l'interior del paquet un dit humà tallat.





Una influencer ven els seus pets embrancats /@stepankamatto





A més, es va fer viral una notícia d'una baralla que havia tingut lloc a Andorra després que un dels presents es tirés un pet al costat d'una altra persona. I aquesta no és l'única notícia surrealista sobre un pet, sinó que recentment en vam conèixer una altra: una influencer ven els seus dins d'un pot per mil dòlars cadascún.





També va ser força impactant saber que el Regne Unit s'ha gastat 3 milions de lliures en treure objectes del cul dels seus ciutadans. I que una criatura acabada de néixer sobrevisqués al carrer perquè va ser adoptada per uns cadells.





Per a surrealista, el cas d' un home de l'Índia que va decidir acudir a la policia a denunciar les seves vaques perquè no donaven prou llet. O una de les darreres: que un home aparegués viu després que la seva família celebrés el seu funeral.