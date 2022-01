La llei de l'embut als talls de la Meridiana de Barcelona

Manifestació en contra dels talls a la Meridiana @ep





La llibertat és una cosa, les reivindicacions són lícites, però el llibertinatge i el fastiguejar als altres és una altra cosa ben diferent per molt que la vulguin disfressar. Això ve a tomb pels esdeveniments que ja fa massa temps que protagonitzen un grup de “persones” tallant l'avinguda Meridiana de Barcelona , una de les vies d'entrada a la ciutat. Això suposa que els conductors hagin de suportar l'espera fins que als promotors els vingui en ganes deixar la via lliure. El cabreig dels afectats és important, el mateix que el dels veïns de la zona que se senten impotents i desprotegits per part de les institucions que haurien de vetllar per això, i que no obstant miren cap a una altra banda. És més, la presidenta del Parlament de Catalunya i altres diputats han estat donant suport als “cívics” ciutadans ”curta carrers”. Un exemple d'imparcialitat de la segona institució de Catalunya que representa tota la ciutadania això diuen.





Un grup de veïns s'han organitzat per plantar cara als pacífics talla-carrers i ja no s'amaguen perquè manifesten estar cansats que la situació s'ha tornat a reproduir després de la inactivitat dels talls durant el mes d'agost passat. Potser perquè els autors també s'havien pres “unes merescudes” vacances, igual que al desembre, al pont de la Constitució, que van haver de marxar a esquiar. Això no ho perdonen, faltaria més.





Aquest dimarts, els demòcrates van tornar a fer la gesta de tornar a tallar la via, però en aquesta ocasió, com en altres, es van trobar davant amb grup nombrós de veïns que reclamaven una Meridiana sense talls i que la ciutat és de tots, no de uns privilegiats que es creuen amb el dret - estan protegits- de fer el que els vinguin de gust. A més, segons ens han explicat, no són veïns del barri, sinó d'altres on el poder adquisitiu no té res a veure amb els habitants de la zona.





Les coses s'estan posant molt lletges al carrer on els enfrontaments ja s'estan produint sense que els mossos facin res. El cap polític, l'exsocialista i ara republicà Ignaci Elena, està més pendent de fer, depuració? de mossos que de protegir els ciutadans que veuen com cada cop les coses es posen pitjor. ¿Faria el mateix si això ho fessin al seu carrer, o al dels membres del Govern? Doncs tinc dubtes que estiguessin quiets. En aquesta situació, com en altres, s'està aplicant la llei de l'embut, el principi del qual és la part ampla per als uns i l'estreta per als altres : els que no voten i els que no pertanyen al clan del pensament únic, als quals es en diuen fatxes, espanyolistes i altres enginys que no vull reproduir.





En una democràcia, els drets de tots han d'estar garantits i els que governen han de deixar al penjador el sectarisme ideològic perquè estan representant un poble plural i divers, no un partit o el sector que els han votat. L'ètica en la pràctica diària no ha d'incloure la doble vara de mesurar que ara s'està aplicant. Els talls de la Meridiana són un atemptat a les llibertats i drets dels veïns i dels conductors que cada dia utilitzen aquest carrer per desplaçar-se . El carrer és de tots, no dels que fan més soroll, perquè això no és la democràcia, sinó una dictadura d'una minoria contra una majoria. S'assabenten el senyor Elena i companyia? “El dret és el conjunt de condicions que permeten a la llibertat de cadascú acomodar-se a la llibertat de tots”, va dir al seu dia Immanuel Kant