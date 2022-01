Torna la Llei Fraga?

Manuel Fraga en una fotografia del 1963 @wikipedia





Moltes vegades la gent es pregunta si Espanya en conjunt és un país de espavilats, de ximples, liants, mentiders o porucs . Aquests qualificatius es veuen reflectits als nostres polítics tant si tenen responsabilitats de govern com si no. Exemples n'hi ha cada dia, i es diu que són un reflex de la mateixa societat, no pas d'un fet aïllat perquè no són marcians. Encara que moltes vegades són als núvols i es creuen éssers superiors a la resta dels mortals.





Des de fa temps, o més ben dit des de gairebé sempre, els que governen enganyen la gent com si aquests fossin ximples, imbècils o idiotes. Qualsevol qualificatiu és vàlid . S'intenta enganyar massa vegades explicant o fent coses que no tenen res a veure amb el que expliquen. Per això es valen també dels mitjans de comunicació amics, i hi ha col·legues que es presten com a ximples útils, o espavilats ben pagats. És com un cor celestial que es lliura al joc. Només cal veure les tertúlies de les televisions o les emissores de ràdio, on els periodistes han esdevingut adoctrinadors ideològics, més que informadors. Es canvien els papers i les quotes de partits, tots la premissa. José Ferrater Mora escrivia que “el poder és molt atractiu per a molts, tan atractiu que per ell fa la gent coses que no faria per cap altra raó”.





Hi ha massa exemples en què es menteix la ciutadania, que veu com se'ls pren per ximples. El mateix passa amb els periodistes, que en aquests temps d'“avanç” democràtic i llibertat d'informació, resulta que s'està retrocedint a passos de gegant, sense que els diferents col·legis, associacions i altres alcin les veus per dir: prou! Sense llibertat d'informació, la democràcia es debilita i això pot derivar en una altra cosa molt perillosa per a tothom, que tothom s'imaginen.





Aquests temps que estem vivint la professió i els mitjans ens recorda la Llei de Premsa i Impremta de 1966, més coneguda com la Llei Fraga , ministre que va promoure la mateixa i que volia donar-li un aire “modern” a la llei del Premsa de 1938. Una obertura tèbia –més fictícia que real– que deixava oberts certs forats per intentar enganyar els poders. . Això sí, les publicacions que fossin crítiques amb el Moviment o el règim, les tancava. i es quedaven tan panxos. Ara, la cosa s'ha modernitzat més: rodes de premsa sense preguntes, elecció dels mitjans i periodistes que puguin fer les preguntes i discriminació per a la resta. S'ha establert també la consigna que els mitjans de la perifèria, petits o mitjans -com si a les xarxes es pogués classificar els mitjans-, queden exclosos de les preguntes a les rodes de premsa de Moncloa. Al Congrés dels diputats, els caps de premsa dels grups polítics d'esquerres i nacionalistes demanen que se'ls treguin les credencials a determinats periodistes perquè se'ls posa etiquetes de fatxes. Es pretén també la uniformitat als mitjans i als seus periodistes? Cras error, la societat és plural i diversa, aquesta és la grandesa de la mateixa i allò altre és una altra cosa, amb un tufillo preocupant. Rosa Luxemburg deia que “la llibertat és sempre llibertat per a qui pensa diferent”.





Per això, la pregunta és per què estan callades les associacions de periodistes, i els col·legis? La resposta és clara: per por. Al final la pregunta que es feia el filòsof Julián María és: “El que més m'inquieta és que a Espanya tots es pregunten: què passarà? Gairebé ningú es pregunta: què farem?”. Això és el que està passant amb les associacions i col·legis de periodistes davant dels esdeveniments.





Amb tot el que hem explicat ara els lectors poden triar alguns dels qualificatius que dèiem al principi: país de espavilats, ximples, liants o porucs.