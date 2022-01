Les estacions de muntanya de FGC acaben el període de Nadal amb 175.039 visites

Estacions de muntanya | @EP





Les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han tancat el període festiu de Nadal, del 24 de desembre al 9 de gener, amb un total de 175.039 visitants, un 32% més que en les mateixes dates el 2019, abans de la pandèmia.





La presidenta d'FGC, Marta Subirà, ha destacat que aquestes xifres "assoleixen les expectatives" de recuperar les visites prèvies a la pandèmia de la Covid-19, ha informat FGC en un comunicat aquest diumenge.





Per a Subirà, les estacions estaven preparades i la ciutadania tenia moltes ganes de trepitjar la neu i gaudir a l'aire lliure, “i aquesta combinació ha estat la clau de l'èxit”.





Ha assegurat que tancar la temporada amb aquestes xifres "és positiu no només per a les mateixes estacions, sinó per al conjunt del país".





L'ESTACIÓ DE LA MOLINA, LA MÉS VISITADA



La bona meteorologia, unes instal·lacions operatives --a un 70% de l'aforament per la covid-19-- i les abundants nevades a l'inici de desembre han permès assolir una "generosa afluència de visitants".





Per estacions, 62.685 persones han visitat La Molina (Girona); 27.481, Port Ainé (Lleida); 26.770, Boí Taüll (Lleida); 23.260, la Vall de Núria (Girona); 20.194 han anat a Vallter (Girona) i 14.649 més Espot (Lleida).