Canvi climàtic: mira endavant

El canvi climàtic és la major amenaça per a l'existència de vida intel·ligent humana a la Terra . La inexorable destrucció de la nostra Gaia és argument de la pel·lícula ' Dont't look up ' (No mires a dalt), de gran èxit popular i que tants comentaris ha generat les últimes setmanes. En paraules simples i breus el film versa sobre l'amenaça de l'anunciat impacte d'un estel de manera similar a com va passar fa 66 milions anys . Aleshores la col·lisió d'un gran meteorit s'interpreta que va sumir la Terra en una sinistra tenebra planetària i va desencadenar la desaparició dels dinosaures.





Canvi climàtic /@Pixabay





El canvi climàtic que patim en els temps presents és creixent. Les seves conseqüències apunten a un final com el dels dinosaures, i en què s'inclouria també la desaparició de tots els homínids vivents . L'escenari futur no es percep com a conclusió d'una trajectòria lineal, tal com es mostra a la pel·lícula. La diferència entre la imminència aniquiladora del cometa a l'efectista producció hollywoodiana i el procés en curs del canvi climàtic, és que els efectes d'aquest ja es manifesten per tot arreu. L'increment de la temperatura global és la causa directa de la mort prematura de centenars de milers de persones segons el darrer estudi de The Lancet.





Causes 'indirectes' de la mort de milions de terrícoles es poden atribuir a l'acció deletèria de l'escalfament global i la carbonització de la nostra atmosfera. Tot i això, la humanitat no sembla estar interessada a salvar la Terra , ni salvar-se a si mateixa, com il·lustra l'estrepitós fracàs de la recent cimera sobre el canvi climàtic afavorida per les Nacions Unides i celebrada fa uns mesos a Glasgow.





El guionista i director del film, Adam McKay, troba diverses vetes suggestives i suggerents al voltant del tema central de l'al·legoria destructiva. Una d'elles, sens dubte, és el rol dels mitjans, especialment pel que fa als esbojarrats programes de gran audiència televisiva, unit a l'enfrontament artificiós dels enfocaments ciutadans davant l'anunciat desastre. Així, s'articula una narració alternativa de mirar cap avall, negant l'evidència de l'impacte aniquilador. Aquesta visió és parangonable, encara en una escala comparativa menor, al patètic intent de 'tornar a la vella normalitat' que ara tant s'invoca sobre el nostre esdevenir prepandèmic del COVID-19. O sigui, tornar a 'això d'abans' negant els canvis socials que ja no es poden desfer amb aquesta robotització, digitalització i tecnologització de la vida quotidiana de ' portes endins '. L'assumpte ens donarà peu, sens dubte, a preparar un altre article sobre els massatges i els mitjans.





Avui dia continua predominant l'objectiu del creixement pel creixement, és a dir, la producció com a fi en si mateix. Fa 50 anys, el primer informe afavorit pel Club de Roma, ' Els límits del creixement ', va posar de manifest que existien unes barreres naturals i ambientals a l'expansió de l'industrialisme i del consum massiu que no haurien d'ignorar-se si volia preservar-se el futur de la vida social al nostre planeta. Ja en el seu apunt “Americanisme i fordisme” (1934), l'humanista marxista Antonio Gramsci augurava la possibilitat que es produís un tipus de revolució, estrictament generada per les aplicacions tècniques, sense un corrent moral i polític que la inspirés i basada en un tipus de desenvolupament econòmic capitalista, innovació mecànica i automatització productiva.





Amb el pas del temps, l'exhortació del Club de Roma ha estat ignorada i doblegada per la puixant ideologia neoliberal, la qual ha adquirit un estatus de supremacia fent callar visions alternatives i substituint el model socioeconòmic keynesià característic dels Estats del Benestar de la postguerra mundial . De poc serveixen els avisos que comparen a l'obsessió pel creixement perpetu amb el cometa cinematogràfic de 'Don't look up'.





Es nega l'evidència, amb una accentuació de les pràctiques del capitalisme financer, el trumpisme polític i l'acràcia llibertària mercantilitzadora. No es 'mira cap endavant', i aquelles previsions que sectors del dogmatisme marxistitzant van criticar llavors com un intent del Primer Món per neutralitzar les demandes de consum dels països 'en vies de desenvolupament', no han fet sinó empitjorar les condicions de vida a Gaia. Durant aquests darrers 50 anys el consum humà s'ha triplicat. Seguim 'mirant cap avall', evitant confrontar l'agudització del col·lapse climàtic.





Les nostres societats mantenen la pulsió per obtenir més del que és necessari, cosa que determina el rumb de les nostres societats, mal anomenades postindustrials. Se segueixen alimentant els efectes destructors del medi ambient i del benestar a la nostra era de l' Antropocè . I és que la ideologia consumista insaciable de vocació global concerneix patrons homogenis que no haurien de ser analitzats com un fenomen de les eleccions voluntàries de les persones, sinó com el resultat contextual d'un procés induït a escala mundial. Després de les opcions individuals de 'mirar cap avall', a la pel·lícula es mostra la fugida de la desfeta planetària d'alguns polítics poderosos i nous senyors feudals tecnològics, a l'estil de l'espacial Jeff Bezos, que escapen hivernats a un altre planeta. Paradoxalment, quan 'desperten' són atacats per dinosaures que semblen venjar-se de la seva eliminació fa 66 milions en un rebombori simbòlic del que podria passar a la humanitat en el futur.





Alguns lectors pensaran que aquestes autoprofecies són una exageració, i confien que no es compleixin ni es creïn falses alarmes. Al cap i a la fi algun remei trobarà el consumisme capitalista per continuar fent caixa i que prevalguin els més llestos i poderosos. Per a la resta dels humans no seria mala cosa 'mirar endavant', els sembla?