Alentejo, la regió portuguesa amb la platja més llarga d'Europa (60 quilòmetres)

Vivim temps excepcionals que han condicionat la nostra vida a tots els ordres. Per exemple, en les maneres de gaudir del temps d'oci i, més concretament, de viatjar. Aquelles destinacions exòtiques i remotes que s'oferien a bon preu gràcies a les seves excel·lents comunicacions, resulten avui molt complicades per la servitud que suposa el compliment d'una sèrie de requisits sanitaris i de controls fronterers estrictes. Aquesta realitat ha contribuït que ens adonem que no cal anar gaire lluny per trobar llocs bellíssims que estan molt a prop del nostre domicili i als que podem desplaçar-nos, si ho desitgem, amb el nostre propi vehicle sense necessitat de tràmits molestos. D'aquí el redescobriment del nostre propi entorn peninsular, bé a la pròpia Espanya, bé al veí Portugal, on podem accedir sense més requisit que el certificat COVID.





Platja a Alentejo





Una de les regions les seves suggestives és, sens dubte, l'Alentejo. Si el Tajo marca una línia divisòria entre la meitat nord i la meitat sud de Portugal, aleshores podem dir que es troba en aquesta última, encara que la seva frontera septentrional afronta precisament amb la gran llera fluvial. Té una orografia suau i el seu paisatge interior es caracteritza pels boscos de suredes, fet que el converteix en el principal productor de suro d'Europa. Però l'Alentejo treu el cap alhora a l'Atlàntic amb un litoral en què se succeeixen alguns penya-segats amb zones dunars que donen lloc a platges immenses i verges, com ens recordava Vítor Silva, president de l'Autoritat Turística regional. “Són platges gairebé salvatges, on no hi ha pràcticament constriccions; una d'elles, la més gran d'Europa, s'estén al llarg de seixanta quilòmetres”. Hi ha, afegeix, petits hotels que estan perfectament incardinats en aquesta naturalesa salvatge, circumstància que ha permès que sigui una zona predilecta per a nombrosos artistes i gent famosa, entre d'altres els membres de la família principesca de Mònaco.





Però existeix a més un interior format per una miríada de pobles amb encant ( Alqueva , Monsaraz , Marvão , Castelo de Vide , Vila Viçosa , Sines , Troia …).i, alhora, ciutats de grandària mitjana, dentre les quals cal destacar dos amb el segell de patrimoni de la humanitat atorgat per la UNESCO: Évora i Elvas.





Évora, que ho va ser el 1986, encara conserva un monument de l'època romana, el temple de Diana, datat al segle I de la nostra era. En el seu conjunt urbà destaquen la seva catedral que inicialment romànica, però va ser transformada en gòtica a l'Edat Mitjana, així com el palau episcopal, que és ara mateix seu del Museu Regional i altres temples com l'Església de San Francisco -l'únic que es va salvar del antic convent de la mateixa advocació-, la capella dels Ossos o el convent dels Loyos o edificis civils, tals la Torre de Sisebuto, els palaus de Don Manuel i dels comtes de Sortelha, a més d'alguns llenços de paret de les antigues muralles amb la porta d'Avis.





Elvas





Elvas està un tir de pedra de la frontera amb Espanya i per això el seu aspecte conservi el testimoni petri d'aquells temps en què els dos veïns es miraven amb reticència. Es caracteritza per les muralles medievals, el castell, les fortaleses de Nossa Senhora da Graça i la de Santa Luzia, així com per un aqüeducte construït entre els segles XV i XVII, perfectament conservat. Avui, quan les fronteres dels països de la Unió Europea no són més que una línia imaginària als mapes, la portuguesa Elvas i l'espanyola Badajoz han creat una eurociutat amb què intenten compartir infraestructures i crear sinèrgies. Bon exemple d'això al Colosseu José Rondaô d'Almeida, una instal·lació cultural i esportiva d'utilització conjunta.





En fi, posats a recodar localitats alentejanes, no podem oblidar que també es troba aquí Grândola, que va donar nom a la cançó de José Afonso l'emissió de la qual a la nit del 25 d'abril de 1974 va suposar l'inici de la “revolució dels clavells” i la recuperació de la vida democràtica a Portugal.





I tractant de cançons, no estarà de més dir que la UNESCO ha proclamat també patrimoni de la humanitat el cant alentejà, un cant coral propi de gran valor musical.





A la gastronomia local adquireixen singular protagonisme les molles, bé en forma d'açorda alentejana, bé en sec, així com un exquisit porc guisat amb cloïsses i coriandre. Tot això regat pels vins de la regió que suposen la meitat de la producció total portuguesa.





Vítor Silva ens explica que més d'un 20 % dels turistes que visiten l'Alentejo procedeixen d'Espanya, per això constitueixen el primer mercat, seguit dels del Brasil, Alemanya i els Estats Units. I afegeix que el 2021 van poder remuntar la crisi de l'any anterior fins a aconseguir un 90% dels dígits aconseguits abans de la pandèmia, per la qual cosa va ser la regió portuguesa que es va recuperar amb més força. No és estrany que l'Alentejo hagi aconseguit en reiterades ocasions el premi a la millor regió turística del país.