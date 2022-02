La presidenta del Parlament talla la Meridina i no passa res

Segons el Secretari Genera ONU, l'estat de dret pot definir-se com "un principi de governança en què totes les persones, institucions i entitats, públiques i privades, inclòs el mateix Estat, estan sotmeses a lleis que es promulguen públicament, es fan complir igual i s'apliquen amb independència, a més de ser compatibles amb les normes i els principis internacionals de drets humans”.





La presidenta del Parlament, Laura Borràs /@EP





Ens han explicat i ens han ensenyat que tots els ciutadans han de respectar la llei, però els càrrecs públics a més de complir-la, com qualsevol ciutadà corrent, ho han de fer de manera exemplar . Cosa que és obvi que no sempre es compleix, exemple que es creuen per sobre de tot. Són els “demòcrates” de filtre.





Un dels exemples de “demòcrates de filtre”, el tenim a la persona de la segona autoritat de Catalunya: la presidenta del Parlamentent, Laura Borràs, que cada dos per tres ha posat de manifest que només respecta les lleis que el beneficien i es salta les que no li convenen. Bona manera de donar exemple duna servidora pública.





Laura Borrás, la independentista “extrema”, porta els últims dies -és habitual en ella- sent notícia per: per la polèmica retirada de l'escó al diputat de la CUP Pau Juvillà, que ha rebut tantes crítiques dels grups de l'oposició. Ella per treure's el problema de sobre, dóna la culpa dels fets als funcionaris. Ella, com sempre, no té res a veure en tot aquest trist i lamentable succés que deixa en molt mal lloc la presidenta, que en lloc de complir les seves funcions està sempre fent d'oposició, fins i tot amb el partit que comparteix el govern de Catalunya.





La penúltima barbaritat de Borràs, és presentar-se a la manifestació-tall de la Meridiana que tant estan perjudicant els veïns i els centenars de conductors que cada dia utilitzen aquesta via d'entrada a la ciutat. Va fer acte de presència, malgrat estar prohibit el tall de la via per part de la Conselleria d'Interior i pel mateix Ajuntament de Barcelona. S'hi va presentar per solidaritzar-se amb els manifestants independentistes i menysprear els veïns que pateixen les conseqüències dels manifestants. Ella només està per al que està: muntar follons, per tal de desviar l'atenció del que té pendent amb la justícia, saltar-se les lleis i normes, i fer creure que el que és seu és un tema de persecució política i no d'aplicació de les lleis. Com qualsevol que ho fa. Una manipulació en tota regla que omple d'indignació la majoria de la ciutadania per la degradació a què està sotmetent el Parlament de Catalunya. Montesquieu deia que “la llei ha de ser com la mort, que no exceptua ningú”, cosa que no sembla assumir la presidenta.





Borràs s'oblida cada dia que quan un polític-ella és una agitadora professional amb sou-assumeix un càrrec públic es compromet a complir i fer complir les lleis, cosa que els converteix en els màxims valedors de la legislació vigent, encara que no hi estiguin d'acord amb ella. El respecte a la llei és la primera obligació de tot polític. La segona és garantir que la ciutadania la compleixi també. Ho tenen clar?





Si la gent pensava que amb el nou govern les coses s'anaven a tranquil·litzar durant un temps, vet aquí la presidenta del Parlament per no deixar que això passi i, una altra vegada, ser notícia per mentir, saltar-se les lleis, governar per una banda de Catalunya i per carregar als funcionaris les culpes de la seva més que nefasta gestió Per què no se'n va? Senzillament perquè el càrrec el mola, el sou no està malament i si se'n va deixarà de ser notícia. Aquestes són les raons .