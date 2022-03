A5 Vocal Ensemble i la devoció a cinc veus a l'obra de Francisco Guerrero

Au Verge. Francisco Guerrero (1528-1599). Obres a 5 veus del Segle d'Or sevillà

A5 Vocal Ensemble









El quintet de veus A5 ha interromput la seva tradicional dedicació als madrigals de Monteverdi per gravar el seu primer treball discogràfic sobre el polifonista sevillà Francisco Guerrero, l'obra del qual figura entre el més brillant del Renaixement espanyol. Ave Virgo recopila tretze peces del compositor, escrites tant en llatí com en castellà, i cantades a cinc veus. D'aquesta manera, el treball pretén posar en relleu l'esplendor de la seva creació, que juntament amb les de Tomás Luis de Victoria i Cristóbal de Morales ocupa el cim de la música del segle XVI.





A5 es forma el 2014 a Sevilla, i està integrat per Teresa Martínez León, Raquel Batalloso Manzano, María Jesús Pacheco Caballero, Julio López Agudo i Alejandro Ramírez Sola.





Especialitzat en repertori renaixentista i barroc, el quintet compta entre els seus programes amb una iniciativa estrella basada en la interpretació de totes les obres a cinc veus incloses als vuit llibres de madrigals que va publicar en vida Claudio Monteverdi. El grup va iniciar l'empresa el 2016 i la va posar fi a principis del 2022, quan va estrenar les peces pertanyents als llibres setè i vuitè.





Tot i això, en l'enregistrament que ens ocupa han tornat la vista a la terra sevillana per rendir-li homenatge a un dels seus fills més il·lustres, l'obra dels quals, fins i tot la profana, té un marcat caràcter religiós, fins al punt que Guerrero ha estat etiquetat amb epítets com “el cantor marià per antonomàsia” o “l'enamorat del Déu Nen” . D'aquí que el títol del disc, Ave Virgo, hagi pretès subratllar el caràcter devot del compositor, utilitzant per això el nom de la peça que l'obre, Ave Virgo Sanctissima.





La vida de Francisco Guerrero està estretament unida a la capital sevillana a la catedral de la qual va ocupar diversos càrrecs inclòs el de mestre de capella, però, també va tenir l'ocasió de viatjar, generalment per assumptes professionals, tant per la Península Ibèrica, com a capitals com Roma i Venècia, on va imprimir obres seves. Menció a part mereix el pelegrinatge que va realitzar a Terra Santa amb gairebé seixanta anys, que va quedar relatada al seu llibre El viatge de Jerusalem, que va fer Francisco Guerrero, racioner i mestre de capella de la santa església de Sevilla , publicat el 1590. com des de jove el compondre “chanzonetas i nadales” lloant el naixement de Crist i a la seva mare la Verge li augmentava “el desig de veure i celebrar en aquell sacratíssim lloc aquests cants en companyia i memòria dels àngels i pastors que allà van començar a donar-nos lliçó d'aquesta festa divina” .





Aquesta espiritualitat i devoció de Guerrero explica que la seva obra sigui més sacra. Com indica Miguel Querol ( Monuments de la Música Espanyola , volum 16), la producció profana del compositor que coneixem amb tota certesa consta de 34 peces diferents, però moltes d'aquestes van ser “transformades a allò diví”. Aquesta pràctica de crear els anomenats “madrigals espirituals” s'estén en els decennis següents a la Contrareforma, i consisteix a agafar peces profanes i alterar-les, donant-los un sentit diví. Per exemple, Luca Marenzio va transformar un sonet profà de Petrarca en un cant a la Verge.





Sergio de Andrés Baylón ( La simbiosi músico-textual a les cançons i villanesques espirituals de Francisco Guerrero , 2002) defensa que les obres que Guerrero etiqueta com a “cançons” al seu llibre Cançons i villanesques espirituals de 1589, són realment madrigals espirituals, mentre que les denominades “villanescas” serien nadales, un gènere de composició poètica de caràcter popular que s'origina al segle XV, i que a finals del XVI és assimilat com a exclusivament religiós. El disc d'A5 Vocal Ensemble inclou quatre d'aquestes peces profanes reconvertides en pietoses, procedents d´aquest llibre, de les quals és obligat destacar la interpretació d'Alma si saps d'amor per la seva singular i fresca bellesa.





Francisco Guerrero ens ha llegat fins a deu llibres de música, incloent-hi el citat anteriorment, que en la seva gran majoria estan compostos per misses i motets. Aquest darrer gènere és el que se centra la major part de l'enregistrament d'A5 , començant amb l'antífona mariana Ave Virgo Sanctissima, en què les dues veus superiors canten un cànon a l'uníson de principi a fi. Altres lloes a la Verge contingudes a l'obra són O Verge Benedicta , que celebra la prerrogativa de la Immaculada Concepció de Maria, i Trahe Me Post Te Text, la lletra del qual és un text bíblic aplicat a la verge Maria, tret del Canticum Canticorum Salomonis .





Com a curiositat, comentar que Guerrero és el polifonista del qual se'n conserva un nombre més gran de motets, un total de 110. de Sebastián Vivanco 87, de Cristóbal de Morales 83, i de Tomás Luis de Victoria res més que 57.





A banda dels motets de tall marià, el repertori de l'autor inclou altres relacionats amb el santoral, com és el cas de Beatus és, dedicat al sant màrtir Sebastià, Ambulans Iesus, basat en els Evangelis, i en concret en la crida dels deixebles Simó i Andreu, i Hic Vir, que adapta el text bíblic de la paràbola dels talents de l'Evangeli de Mateu.





D'altra banda, hi ha els motets que commemoren festes eclesiàstiques o els dedicats a la lloança, com Ductus és Iesus, d'exaltació al Salvador, Conceptio tua, el text del qual correspon a l'antífona del Magnificat propi de les vespres de la festa de l'Asunción de la Verge Maria, i Dixit Dominus Petro, que té una lletra extreta de l'evangeli segons Sant Joan.









L'enregistrament Ave Virgo constitueix una magnífica porta d'entrada a la grandesa del llegat de Francisco Guerrero, que a la seva mort el 1599 va ser definit amb aquestes paraules pel pintor Francisco Pacheco, que va tenir l'ocasió de retratar-lo: “la seva música és de so excel·lent i agradable travessa” .