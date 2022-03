Carlos Humet i la qualitat de l'assistència sanitària

Un bon amic anglès, bon coneixedor dels sistemes sanitaris europeus, em preguntava com era possible que la maltractada sanitat catalana hagués estat capaç de superar dos anys de pandèmia amb uns estàndards de qualitat tan dignes. Em comentava que a Europa se sap que el nostre sistema sanitari ha estat crònicament torpedinat per un infrafinançament anual de més de 5.000 milions d'euros, unes retallades que van amputar el 26% de la despesa social i uns salaris sanitaris tan ridículs que no arriben a la meitat de els francesos. Què ha evitat el col·lapse de la sanitat del nostre país? Sense cap dubte, han estat els excel·lents i esforçats professionals sanitaris catalans els que, de nou, han fet possible l'impossible.









Protagonistes tan ignorats com essencials





Arran de la pandèmia, els ciutadans hem anat coneixent alguns dels magnífics professionals amb què tenim la sort de comptar. Noms de gestors sanitaris com el conseller Josep Maria Argimón , líders professionals com Jaume Padrós o epidemiòlegs com Antoni Trilla no necessiten presentació avui dia. Però només són la cara visible de la multitud de professionals sanitaris desconeguts que van ajudar a transformar l'arcaica medicina catalana dels anys 70 del segle passat en un modern sistema nacional de salut de qualitat, eficient i sostenible com el que tenim ara.









La metodologia de la qualitat com a eina transformadora





Una de les idees que més van contribuir a la modernització i la millora de la pràctica clínica va ser l'assumpció dels postulats nord-americans dels anys 70 a favor d'una visió més crítica de l'abisme que existia entre els coneixements mèdics heretats i el benefici real que obtenien els pacients. Aleshores, ningú no es plantejava mesurar les infeccions hospitalàries per evitar-les, aprendre dels errors mèdics per prevenir-los o preguntar als pacients sobre la satisfacció amb l'atenció rebuda per millorar-la.





Amb aquestes idees transformadores basades en la metodologia del professor nord-americà Avedis Donabedian, un grup de metges catalans van fundar, el 1985, l'actual Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA). Junts van posar en marxa una revolució silenciosa que lentament va influir substancialment en el nostre teixit sanitari. Aquell grup de pioners estava format per Rosa Suñol, Octavi Quintana, Rosa Delgado, Àlvar Net i el nostre protagonista, Carlos Humet.









De l´atemptat d´Hipercor al´Hospital Olímpic passant per l´epidèmia d´asma





Vaig conèixer Carles Humet a principis de la dècada dels 80 del segle passat quan ell era un jove internista abocat a dirigir l'Hospital del Mar en una dècada convulsa però plena d'il·lusió pel futur. Jo era un jove resident castigat pels meus companys a exercir de secretari de la Junta Facultativa del centre sanitari. El que albirava com una tasca feixuga i avorrida va resultar un singular fòrum de debat sobre idees innovadores de com millorar l'atenció hospitalària.





Mai no hauria pensat que un home tan afable, discret i tímid fos capaç de plantejar tan eloqüentment idees tan revolucionàries per millorar el treball clínic. Vaig aprendre molt d'ell aquells anys. Indicadors, estàndards i processos de qualitat van passar de ser termes propis de gerents i economistes a ser paraules pròpies dels metges que dia a dia ateníem els pacients. Gestió clínica, programes de millora, costos de la qualitat i principis bioètics van ser conceptes que mica en mica es van incorporar a la rutina clínica.





Però no només eren idees teòriques pròpies d'un pioner de la qualitat. Funcionaven a la vida real. Vaig viure tres grans exemples. El primer va ser al juny de 1987 quan es va produir l' atemptat de l'Hipercor . Barcelona no disposava de serveis d'emergència més enllà dels bombers voluntaris o els voluntaris de la Creu Roja. Per aquesta raó, Carles Humet va organitzar en poques hores el trasllat de metges de l'hospital al lloc dels fets. És probable que ell no ho recordi, però jo vaig ser un dels designats per anar-hi i les seves paraules em van tranquil·litzar en mostrar-me unes instruccions clares i ben estructurades.





Tampoc no crec que recordi el segon exemple pràctic. Va ser uns mesos després (al setembre del desgraciat any 1987) quan ell m'ajudava mentre jo intubava un pacient en un servei d'urgències col·lapsat per desenes de pacients asmàtics descompensats (segons vam saber després a causa de la descàrrega de soja al port).





Carles venia d'una reunió a l'Ajuntament i entrava per urgències quan es va adonar de la catàstrofe. Sense dubtar-ho, es va treure l'americana per ajudar a ventilar els pacients més greus. Mitja hora després, un director mèdic encara amb corbata organitzava una desena de cadires i bombones d'oxigen al passadís, així com un sistema de triatge i registre dels pacients menys greus aconseguint controlar la situació catastròfica. Un exemple pràctic de com les noves idees organitzatives de la qualitat assistencial aconseguien convertir el caos, els nervis i el destí en un cert ordre que va beneficiar aquella inacabable riuada de pacients.





El tercer exemple va ser el treball tenaç amb què va contribuir al projecte de l'Hospital de Mar com a Hospital Olímpic . Superat aquest repte, a finals dels 80, Carlos Humet va canviar de la medicina pública a la privada, però això si una privada sense ànim de lucre i amb esperit de servei com era el projecte del fundat Hospital de Barcelona.









Un hospital cooperatiu obert a metges i pacients i dissenyat des dels nous postulats





Durant més de tres dècades el doctor Carles Humet va liderar la transformació d'un hospital nascut de l'ideari del cooperativisme sanitari de SCIAS que va créixer protocolitzant tots els processos d'atenció quan molts clínics els menyspreaven, informatitzant la informació quan encara les històries clíniques es mesuraven per quilos de paper i creant comissions clíniques quan encara ningú no en parlava. Una adreça discreta, amable però forta, tolerant però constructivament crítica que des dels postulats d'Assistència Sanitària (AS) va configurar una manera col·laborativa d'exercir la medicina privada en benefici de tota la societat.





La seva presidència de la SECA i la direcció de la revista d'aquesta societat científica ens van deixar un munt de publicacions premonitòries sobre les solucions a alguns dels problemes sanitaris actuals des d'una perspectiva bioètica i de justícia social. Noves idees avui acceptades com la humanització de l'atenció sanitària però que aleshores eren disruptives i pertorbadores.









La Qualitat Assistencial avui dia





Avui tothom parla de la qualitat, però a principis dels anys 80 era un concepte desconegut més enllà del control de qualitat industrial. Resultava impensable que es pogués aplicar a organitzacions complexes com les sanitàries. Però persones com Carlos Humet ho van fer possible.





Avui dia tenim una legió de metges, infermeres, farmacèutics i gestors que han esdevingut experts en metodologia de la qualitat. Noves generacions que continuen donant vida a aquesta disciplina multidisciplinària que sembla gaudir de bona salut. Em consta que Carlos Humet està parcialment jubilat de SCIAS Hospital de Barcelona , però que continua col·laborant amb les estructures directives de l'hospital. Una sort per a tothom.





Coneixent la seva discreció i el seu poc afany de protagonisme, estic segur que no li agradarà que n'hagi parlat. Espero que em perdoni. Però aquesta és l'essència del periodisme, explicar les coses que tenen importància per als ciutadans.





Només desitjo que algun dia me'n faci cas i escrigui un llibre sobre les seves idees i experiències en el camp de la millora dels serveis de salut. I caldria que algun dels actuals responsables de les polítiques sanitàries el llegís i en fes cas.