Catalunya preparada per gaudir d´un Sant Jordi ple d´activitats

Sant Jordi torna a Catalunya aquest dissabte. Parades de llibres i roses estaran repartides pels carrers sense cap mena de restriccions d'aforament després de dos anys de pandèmia. La novetat principal serà que el passeig de Gràcia de Barcelona s'omplirà de llibres per tots els seus racons amb el tall de carrers des de Gran Via fins a la Diagonal. Amb la retirada de totes les restriccions es recuperarà la total presencialitat que hi havia abans de la pandèmia.





ELS AUTORS SIGNEN LLIBRES ALS SEUS LECTORS





La Cambra del Llibre de Catalunya preveu que aquest Sant Jordi pugui ser un dels "més rellevants de la història", ja que Barcelona comptarà amb més parades que mai. Prop de 300 professionals de llibres, on més de la meitat comptarà amb autors que signaran els seus exemplars. La majoria d'aquests espais estaran als districtes d' Eixample, Ciutat Vella, Gràcia, les Corts, el Poblenou, Sant Andreu i Sarrià, i la Rambla i la Rambla Catalunya amb parades d'entitats i llibreries de barri.









Autors com Fernando Aramburu, Javier Cercas, Rafel Nadal, Empar Moliner, Maria Dueñas, Eduardo Mendoza, Sergi Belbel, Petros Márkaris i Jo Nesb o signaran els seus exemplars, així com dels músics Rigoberta Bandini, Santiago Auserón i Rayden.





La cambra del llibre confia a poder igualar les xifres del 2019, quan es van vendre 1,6 milions de llibres la setmana de Sant Jordi i es van facturar 22 milions d'euros.





SIS MILIONS DE ROSES









El Gremi de Floristes de Catalunya preveu més de sis milions de roses per a aquest Sant Jordi , fet que suposa un increment respecte al 2021 , però lluny dels set milions que es van vendre abans de la pandèmia.





D'aquests sis milions, Mercabarna-flor preveu vendre uns dos milions, i del total de roses comercialitzades a les seves instal·lacions, que un 65% procedeixin de Colòmbia , un 20% d' Holanda , un 15% d' Equador i un 3% d'origen estatal , sobretot de Tarragona i València.





El 80% de les roses comercialitzades a Sant Jordi seran vermelles i només un 20% d'altres colors, i entre les d'altres destaquen les blanques (50%) i les grogues (25%).





AGENDA D'ACTIVITATS A SANT JORDI PER PROVÍNCIES





BARCELONA

El cor d´aquesta jornada serà Gràcia entre l´avinguda Diagonal i la Gran Via i entre els carrers Balmes i Pau Clarís. Cal apuntar que dins aquest espai s'han organitzat dos espais diferenciats: un de reservat per als professionals i l'altre per a associacions i entitats.





D'aquesta manera, a Passeig de Gràcia ( des de Diagonal fins a Gran Via) es muntaran parades de llibreters i floristes. A Rambla Catalunya també, però amb associacions i entitats. El mateix passarà a Carrer Diputació, Consell de Cent, Mallorca, Provença, Rosselló, Còrsega. I al passeig de Sant Joan hi haurà parades de còmics, literatura infantil i juvenil









Superilla durant el Dia de Sant Jordi | Ajuntament de Barcelona





Els museus de la ciutat comtal també han organitzat diferents activitats durant el dia de Sant Jordi.





Consulta totes les activitats a Barcelona aquí :





GIRONA

Davant la inestabilitat climatològica dels darrers dies, l' Ajuntament de Girona va anunciar aquest dijous que, a petició del gremi de llibreries de la ciutat, traslladava la fira mercat de Sant Jordi al Palau Firal de la ciutat per la previsió de pluges.





L'horari d'obertura al públic serà de 9 a 21 h i l'entrada serà gratuïta. L'accés es farà per la porta del passeig de la Devesa. A la planta baixa, s'hi ubicaran les parades del sector professional del llibre i la rosa i, a la primera planta, hi haurà les entitats sense ànim de lucre, els centres escolars i els partits polítics.





Consulta totes les activitats a Girona aquí :





TARRAGONA

La Festa de Sant Jordi a Tarragona tindrà com a centre neuràlgic les parades de llibres i roses a la Rambla Nova . Aquest 2022, les parades estaran obertes des de les 9 h del matí fins a les 20 h del vespre i la jornada culminarà amb l'actuació castellera de les quatre colles de la ciutat, que aquest any estrena formada.





Revetlla de Sant Jordi

De les 17 a les 19.30 h: Revetlla de Sant Jordi infantil.

A partir de les 20 h: Revetlla de Sant Jordi adults.





Consulta totes les activitats a Tarragona aquí :





LLEIDA

L' Ajuntament de Lleida se suma sempre a la celebració instal·lant un estand a la plaça de la Paeria , on la ciutadania de Lleida és obsequiada, any rere any, amb un nou volum d'un opuscle literari municipal de la col·lecció “ Escata de Drac. Relats de Sant Jordi” , que recull 5 narracions inèdites noves cada any d'escriptors i escriptores de la nostra terra.





Completant la festa sempre es programen activitats literàries i de cultura tradicional per arrodonir el temps de celebració.





Consulta totes les activitats a Lleida aquí :