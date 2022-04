Paz Padilla i el retrobament amb els lectors: "M'alimenten l'ànima"

Pau Padilla, actriu, presentadora i escriptora | @ep





L'actriu, presentadora de televisió i escriptora Paz Padilla ha celebrat el retrobament amb els lectors per la Diada de Sant Jordi després de dos anys de pandèmia: "M'alimenten l'ànima".





En declaracions a Europa Press , ha recordat que l'any passat no va poder assistir a la festa de Sant Jordi a Barcelona “per por” a les aglomeracions i al virus, per la qual cosa veu aquesta Diada com un regal.





Sobre el seu llibre ' L'humor de la meva vida ', ha explicat que alguns lectors li asseguren que l'obra els ha ajudat a “superar moments difícils”, cosa que per a ella no té preu.