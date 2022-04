Albert Espinosa sobre el seu nou llibre: "està fet perquè qui tingui un problema pugui salvar la ferida"

Albert Espinosa, escriptor | @ep





L'escriptor català Albert Espinosa s'ha mostrat "molt feliç" de retrobar-se amb els lectors per la Diada de Sant Jordi després de dos anys marcats per la pandèmia de coronavirus.





En declaracions als periodistes durant la seva signatura de llibres, ha fet broma que aquesta data és com un " aniversari " per a ell perquè va perdre la cama un dia de Sant Jordi.





Sobre el seu últim llibre, ' Estava preparat per a tot menys per a tu ', ha dit que és un salvavides: “Ho he creat perquè qualsevol que tingui un problema el pugui tocar i salvar la ferida”.