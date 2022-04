Posteguillo ,Cruanyes i Ángel Martín ('Per si les veus tornen'), els més venuts a Sant Jordi 2022

Santiago Posteguillo | @ep







Els autors més venuts a la Diada de Sant Jordi 2022 a Catalunya han estat , Santiago Posteguillo ('Roma sóc jo'),Toni Cruanyes (La Vall de la Llum) i Ángel Martín ('Per si les veus tornen'), segons un comunicat conjunt de Gremi de Llibreters de Catalunya i Cambra del Llibre de Catalunya.

Els llibres infantils i juvenils més venuts han estat de 'La incorrecta' ('Catalanament') i de 'Mikecrack' ('Les Gossegues de Mike 1. Mikecrack i l'Estrella Maleïda').





Gremi i Cambra han lamentat que la pedregada caiguda a Barcelona ha perjudicat una festa "que podria haver superat la del 2019" i que els nivells de participació i vendes durant la setmana de Sant Jordi han estat similars als d'abans de la pandèmia





El mal temps també ha fet presència a Barcelona tot el dia. Una sobtada pedregada aquest dissabte a Barcelona des de les 12.50 hores ha interromput la festa de Sant Jordi als carrers, plens de parades de roses i llibres i gent passejant. Hi havia previsions de pluja a Catalunya per a aquest dissabte i al matí havia plogut lleument a la ciutat, però al migdia s'han complert totalment. Les parades han començat a protegir els seus llibres i roses mentre esperen que deixi de ploure per reprendre les vendes.