Javier Cercas sobre Sant Jordi: "Aquesta festa no existeix a cap altre lloc"

Javier Cercas, escriptor | @ep





L'escriptor Javier Cercas ha reivindicat la Diada de Sant Jordi com un miracle únic de Catalunya: "Una festa com aquesta no existeix a cap altre lloc. L'han intentat imitar a Tòquio , a Nova York , i no ha sortit".





En declaracions a Europa Press , ha explicat que aquesta festa no es pot imitar perquè és "autènticament popular", dels lectors, a qui veu com els protagonistes de la literatura.

L'autor de ' El castell de Barbablava ' ( Tusquets ), amb la qual completa la seva trilogia ' Terra Alta ', ha ironitzat sobre la gent que critica Sant Jordi per estar mercantilitzat: “Que se'n vagin a les muntanyes i que no comprin ni iogurts ".