VÍDEO | L´esforç d'un home per pujar la cremallera d'un vestit de flamenca

Missió impossible. Això ha semblat a un home pujar la cremallera d'un vestit de flamenca una mica petit. Després de dos anys sense fira són molts els que s'han emportat un ensurt quan s'han provat el vestit de flamenca per donar-ho tot a la fira, però si aquest ensurt t'ho portes el mateix dia de baixar al firal, cal solucionar-ho com sigui. Així ho mostra el vídeo d'una dona que demana ajuda al seu marit per enfilar-se la cremallera del vestit de pigues, que s'ha fet viral.



















El que queda clar és que aquest home ho ha posat tot per part seva per a la seva dona es tanqui el vestit de flamenca. Ho ha intentat tot per pujar la cremallera, però... Ho deu haver aconseguit?