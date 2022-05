Cinc platges poc concorregudes per gaudir de la Costa Brava

La Costa Brava és una zona plena de turistes i malauradament, cada cop és més complicat gaudir d'una platja sense que estigui ple de gent. Però sempre hi ha racons menys coneguts on situar la tovallola a la sorra de la platja no és una tasca titànica. Avui us apropem a cinc platges poc concorregudes perquè gaudiu de la millor cara de la Costa Brava.





Platja de Sant Martí d'Empuries





La platja de Sant Martí d'Empuries és força petita, però sol ser tranquil·la perquè no s'hi acumula gaire gent. La majoria de persones que acudeixen a aquesta platja estiuegen al poble i, en ser petit, no són gaires. Amb sorra daurada i amb aigua cristal·lina, aquesta platja és perfecta per gaudir de la Costa Brava sense cap mena d'estrès.





Platja de Pals





Pals , a més de ser un bonic poble medieval , també té una platja enorme on gaudir del sol i el mar sense aclaparaments ni aglomeracions. Té 2.400 metres de longitud i s'hi barregen la sorra daurada de les seves zones més verges, amb dunes, i els espais on es troben els serveis.





Platja de Canyelles Grans





La platja de Canyelles Grans , també coneguda com Almadraba , es troba a la localitat de Roses . Aquesta sol estar més concorreguda que les anteriors, però les àmplies dimensions permeten que sempre hi hagi un lloc per col·locar la tovallola. Com a elements a destacar hi ha la seva aigua cristal·lina per la presència de la posidònia, una planta aquàtica que també es troba les Balears.









Platja de Grifeu





La platja de Grifeu , a Llançà , és una platja de sorra fina perfecta per visitar en família. Es troba en una badia urbanitzada i té a prop una guingueta on anar a buscar un refresc per alleujar la calor, o gaudir d'un excel·lent arròs a primera línia de mar.





Cala Portaló





Amagada dins el Parc Natural del Cap de Creus just al nord de la ciutat de Cadaqués, es pot arribar a Cala Portaló a través d'un trencall al sender cap al far del Cap de Creus. Està amagada entre dos penya-segats, convertint-se en un lloc secret on arriba poca gent. L'artista Salvador Dalí va viure a prop d'aquesta platja i es va inspirar als paisatges de la zona. Moltes de les formacions rocoses úniques a l'àrea apareixen a les seves pintures més famoses! Definitivament val la pena de veure.