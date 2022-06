La vaga de Ryanair comença aquest divendres / EuropaPress

Aquest divendres és el primer dels sis dies de vaga que han convocat els Tripulants de Cabina de Passatgers (TCP) de l'aerolínia irlandesa de baix cost Ryanair . Segons el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), la protesta afectarà 2.649 operacions i prop de 440.000 passatgers en deu aeroports espanyols , per la qual cosa ha fixat serveis mínims que poden arribar en alguns casos fins al 82% dels vols programats.

La vaga està convocada per als propers 24, 25, 26 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol , a les deu bases de l'aerolínia a Espanya --Madrid, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Palma de Mallorca--.

Les dates escollides no han estat a l'atzar, ja que aquest és el primer cap de setmana de l'inici del període de vacances d'estiu i en què es preveu un major nombre de desplaçaments si es comparen amb els dies immediatament anteriors de juny i immediatament posteriors de juliol.

QUINS PAÏSOS ESTAN AFECTATS PER AQUESTA VAGA?

Més enllà de la vaga programada pels TCP a Espanya, el 24, 25 i 26 de juny també hi ha protestes a Bèlgica, Portugal, França i Itàlia. Per tant, en total seran prop de 2.700 tripulants els que poden exercir el dret a la vaga.

Cal tenir en compte que easyJet , una altra de les aerolínies de baix cost, també ha convocat una vaga a Espanya per a les mateixes sis jornades que Ryanair, de manera que el caos als aeroports pot ser majúscul.

SERVEIS MÍNIMS



El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) va comunicar dimecres passat a Ryanair, Aena, Enaire i als sindicats convocants de la vaga els serveis mínims que han d'oferir durant aquestes jornades de protesta.

Els serveis de la companyia aèria per a cada ruta domèstica cap a territori territori no peninsular o disposaran d'entre el 76% i el 82% de protecció dels vols.

Per als serveis per a cada ruta amb ciutats espanyoles peninsulars i estrangeres , el mitjà alternatiu de transport públic de les quals signifiqui un recorregut amb un temps de desplaçament igual o superior a cinc hores, els percentatges són entre el 53% i 58%.

Finalment, per a les rutes amb ciutats espanyoles peninsulars el mitjà alternatiu de transport públic de les quals signifiqui un recorregut amb un temps de desplaçament inferior a cinc hores , l'aeroport de Barcelona tindrà un 36% de protecció dels vols. Per a la resta dels aeroports, en cas de registrar-se vols d'aquest tipus, una protecció del 36% dels vols.

PUC RECLAMAR SI CANCEL·LEN EL MEU VOL?

La resposta és que sí. Els passatgers de Ryanair que vegin com el seu vol s'anul·la podran rebre una compensació econòmica:

- Per a vols de fins a 1.500 km de distància: 250€.

- Per a vols intracomunitaris entre 1.500 i 3.00 km: 400 €.

- Per a la resta: 600€.

L'Associació Espanyola de Consumidors avisa que les persones afectades tindran dret que l'aerolínia li torni l'import del bitllet i les despeses associades a la cancel·lació del viatge (com ara hotels o taxis, per exemple). Tot i això, compte: si Ryanair ha avisat amb dues setmanes d'antelació de la cancel·lació del vol, o bé ha plantejat un transport alternatiu, l'aerolínia no es veurà obligada a efectuar aquesta compensació.