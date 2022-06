Mor als 94 anys el "pare Celestino", el capellà que va defensar els obrers de Viladecans

Als 94 anys, avui ens ha deixat el “pare Celestino” com se'l coneixia afectuosament. Rector de l'església Santa Maria de Sales, l'Església d'Albarrosa i fins i tot de la capella de l'Hospital de Sant Llorenç quan encara es dedicava al culte. Avui, totes les persones que el coneixíem estem tristos. Se n'ha anat una bona persona i un exemple molt clar del que ha de ser un sacerdot i al servei de qui hi era. Tots els que els coneixíem el trobarem molt a faltar perquè ha marcat una part de moltes vides. Com a homenatge vull tornar a publicar un article que li vaig escriure fa dos anys:

"Qui ho diria, 92 anys i encara seguia -i seguirà, estic segura- al peu del canó. El pare Celestino , així se'l segueix trucant, al ja exrector de la parròquia de Santa Maria de Sales, més coneguda com l'església del tobogan, s'ha jubilat oficialment. Estic segura que això no serà. Una persona com ell, mai deixa desatesa la seva comunitat. Encara que els temps han canviat, i les noves generacions passen de la religió -no tots- els que hem anat a missa durant la nostra infància - adolescència, i hem tingut la sort de tenir el pare Celestino com a rector de zona, hem pogut comprovar que una part de l'església, no tenen res a veure amb l'altra d'opulència i servilisme a la dictadura. pare Celestino és el prototip del capellà dels treballadors necessitats, però no era excloent, els diumenges també deia missa a la petita església del Barri d'Albarrosa.

Pare Celestí

El poblat Roca, el seu barri, però també la fàbrica que dóna nom a aquesta zona, no es pot deslligar del capellà que, d'aspecte afable, parlar tranquil, somriure noble va ser protagonista de dues vagues històriques dels treballadors de la companyia Roca Radiadores, - era com es deia llavors – els anys 1971 i 1976. Dues vagues en què els treballadors es van enfrontar a la direcció de l'empresa per reivindicar els seus drets. A la primera, el pare Celestino els va donar suport, fins i tot, al full parroquial reivindicava el dret a vaga. A la segona, les més dura, la Guàrdia Civil va tenir envolta l'església durant un mes. Ell mai no es va rendir i sempre, malgrat les amenaces vetllades, que rebia, va continuar recolzant els treballadors i en va pagar el preu per això.

És persona de profundes creences i valors que sempre intentaven, en aquells anys, transmetre'ns a tots aquells que anàvem a missa, o parlaven amb ell pel carrer els seus valors. El pare Celestino sempre ha estat una persona accessible, disposada a ajudar els altres i que ha socorregut milers de persones en tots aquests anys d'apostolat. Moltes immigrants que van arribar a Viladecans des d'altres parts d'Espanya sense recursos i que hi van anar perquè els donés un cop de mà. Quants treballats va trobar aquest bon capellà per a aquestes persones i les seves famílies!

Ho recordem també a l'Hospital, on vivia amb compte per les monges que prestaven els seus serveis, quan la població era molt menor de la que és avui.

A l'inici de la pandèmia, m'he trobat diverses vegades el pare Celestino fent la compra al supermercat. Hem parlat de la salut i la família. Quan em vaig oferir per portar-li la compra, em va semblar que no podia, ho vaig veure cansat i em va dir “visc aquí a prop, en un pis i això em serveix per caminar una mica”. Ho he tornat a veure més vegades, ens hem saludat i m'he adonat que els anys no passen en val, que el capellà de la Roca , o de l'església del tobogan té 92 anys, que són molts, però que segueix tenint el mateix carisma, humanitat i gest de bona persona.



Celestino Bravo , el pare Celestino, ha estat una persona molt important en una època complicada de la vida de Viladecans, on poc se li ha reconegut la seva feina, bondat i ajuda als treballadors ia tota la comunitat. Va ser un capellà avançat a la seva època. Persones com ell fan que la gent cregui que hi ha una altra església més propera a tots”.