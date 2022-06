Vista aèria d'Acapulco / Pablo-Ignacio de Dalmases

Hi ha un tipus de viatges que anomenen aventura perquè van més enllà del gairebé inexistent risc dels desplaçaments actuals. Però els veritables viatges d'aventura són els que es feien als segles passats. Pensar que Castella va ser capaç de conquerir un imperi en què no es ponia el sol i que el governava a una distància de milers de quilòmetres amb quatre soldats que de vegades tardaven un any a arribar al seu destí és una cosa que avui ens sembla inconcebible. Per exemple, perquè les ordres del rei poguessin ser conegudes a les Filipines havien de realitzar un llarg periple que consistia a travessar tot l'Atlàntic fins a Mèxic, seguia amb el recorregut del virregnat de Nova Espanya des de Veracruz a Acapulco i acabava en una llarga navegació que creuava tot l'Oceà Pacífic i passava per les illes Marianes, fins a arribar a Manila.

El galeón de Manila va començar a funcionar el 1565 i va ser l'agent una intensa activitat comercial. A la capital de l'arxipèlag carregava ivoris, pedres precioses, sedes i porcellanes xineses, sàndal de Timor, clau de les Moluques, canyella de Ceilan, alcanfor de Borneo i gingebre de Malabar, tapissos, tibors, laques, damascos i perfums; ia Acapulco, plata de Mèxic, molt apreciada a Orient, cacau, vainilla, cuirs, tints i sarsaparrilla.

L'Acapulco colonial / Pablo-Ignacio de Dalmases

L' Acapulco colonial només ho recorden algunes empremtes discretes: així el fort de San Diego, construït entre 1776 i 1783 i va tenir com a finalitat defensar la població dels atacs filibusters. Molt ha canviat tot des de llavors, encara que possiblement el desenvolupament més espectacular ho hagi adquirit al llarg del segle XX, quan es va convertir en la meta del turisme nord-americà i en lloc preferit de moltes estrelles de Hollywood i per al rodatge d'algunes pel·lícules. En l'actualitat és una ciutat immensa de més de 800.000 habitants que compta amb diverses zones, com ara el nucli antic -on hi ha el Sòcol i la catedral de la Mare de Déu de la Soledat- i la zona daurada, que va suposar el primer desenvolupament urbanístic i turístic . Més enllà de la pròpia badia d'Acapulco i de la veïna de Puerto Marqués, separades una de l'altra per la punta Bruixa, hi ha la nova zona coneguda com a Diamant, que va en direcció de l'aeroport, té a un costat el mar ia l'altre la llacuna de Tres Palos i és la de l'actual i espectacular expansió turística. Totes estan unides per una gran avinguda coneguda com la Costanera.

A Acapulco es gaudirà de les seves 23 platges i d'una infraestructura turística que disposa d'una excel·lent planta hotelera, magnífics centres de convencions, cinc camps de golf, botigues, discoteques i fins i tot un jardí botànic. També es pot navegar fins a la veïna illa de La Roqueta, àrea natural protegida pel seu ecosistema tropical, oa les llacunes de Tres Palos o la de Coyuca, a la riba de les quals hi ha un viver de tortugues d'aigua que el visitant pot dipositar al mar amb les seves mans.

Una de les imatges més espectaculars de la ciutat és el penya-segat de La Quebrada , que té entre 45 i 60 metres d'alçada sobre el nivell del mar. El 1934 es va dinamitar part del turó i així es va formar un pas que serveix per arribar als penya-segats. Va ser llavors quan alguns joves intrèpids de la localitat van decidir llançar-se al mar des de dalt i el que va començar gairebé com un joc s'ha convertit en una professió de risc espectacular. Els anomenats “clavadistes” escalen el penya-segat uns 35 metres fins a trobar alguna plataforma adequada i des d'ella es llancen a l'aigua aprofitant l'arribada d'una onada que elevi el nivell del mar perquè, si no ho fes, podrien estavellar-se contra el fons. Prèviament al llançament, que dura uns tres segons i en què s'assoleix una velocitat de 90 quilòmetres hora, els clavadistes impetren la protecció de la Mare de Déu de Guadalupe. Presten servei una seixantena, perceben un salari mensual, tenen assegurança mèdica i gaudeixen d'un dia de descans. Compten amb una associació o germandat que protegeix els seus drets i els assisteix quan ja no poden continuar exercint el seu ofici, encara que n'hi ha hagut força longeus. Hi ha diverses zones per contemplar aquesta gesta, que es repeteix diverses vegades al dia segons un horari establert. A la nit, els clavadistes es llancen amb una torxa a la mà, cosa que fa encara més sorprenent aquest espectacle que només és possible gaudir a Acapulco.